Meteoroloji'den 3 bölgeye yağış ve kar uyarısı! Pazar günü hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım Pazar hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye genelinde üç bölge yağmurlu ve yer yer kar yağışlı bir gün geçirecek. Bazı bölgelerde ise sıcaklık artarak pastırma yazı etkisini hissettirecek. İşte detaylar...

pazar gününü bir bölümünü ve yağmurlu bir bölümü ise bulutlu ve puslu bir pazar günü yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre 5 il için kuvvetli beklentisi var. Van, Şırnak ve Hakkari için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'den 3 bölgeye yağış ve kar uyarısı! Pazar günü hava durumu

PASTIRMA YAZI KENDİNİ BATIDA HİSSETTİRECEK

Yurdun iç ve batı kesimleri yer yer puslu ve bulutlu gün geçirecek. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece kadar artmasıyla rüzgarsız bölgelerde pastırma sıcakları yaşanacak.

Meteoroloji'den 3 bölgeye yağış ve kar uyarısı! Pazar günü hava durumu

YAĞIŞ UYARISI VERİLDİ

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rapora göre; Rize, Artvin, Trabzon, Diyarbakır, Dersim, Kayseri, Urfa ve Siirt'te sağanak, Erzurum, Bitlis, Muş, Şırnak, Kars, Van ve Hakkari'de ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den 3 bölgeye yağış ve kar uyarısı! Pazar günü hava durumu

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU


MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 3 bölgeye yağış ve kar uyarısı! Pazar günü hava durumu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

