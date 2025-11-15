Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Yaşam
 Özge Sönmez

Kuvvetli kar yağışı fena başladı! Yollar kapandı, ulaşım durdu: Peş peşe açıklamalar

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Doğu Anadolu, Karadeniz ve iç bölgelerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas ve çevre illerde yollar ulaşıma kapandı. Ordu-Sivas ve Malatya arasında ulaşım durdu. Sürücüler yollarda kalırken, açıklamalar da peş peşe geldi. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
10:03
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
10:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan peş peşe açıklamaların ardından birçok kentte başladı. Saatlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle - kara yolu kapandı, sürücüler yollarda kaldı. Sivas ve çevre illerde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Kuvvetli kar yağışı fena başladı! Yollar kapandı, ulaşım durdu: Peş peşe açıklamalar

YOĞUN KAR ULAŞIMI DURDURDU

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit Ordu-Sivas bağlantı yolu üzerinde Iğdır Ormanları mevkisinde yoğun kar yağışından dolayı ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları ve polis ekiplerinin bölgede bulunduğunu belirten Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Sivas Koyulhisar ilçesi ve Ordu Mesudiye ilçe girişinde kış lastiği, zinciri, çeki ve halatı olmayanların yola devam etmesi sakıncalı olacak. Bu nedenle vatandaşlarımızı belediye tesislerimizde çay, kahve ve yemek ikramı yaparak sıcak bir ortamda ağırlıyoruz. Ekiplerimizin bölgede yoğun çalışmaları devam ediyor ve inşallah yolu ulaşıma açacağız."

Koçyiğit, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığını, bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintilerine ise ekiplerin müdahale ettiğini dile getirdi. Bazı yayla yollarına sağlanamadığını aktaran Koçyiğit, hayvanlarıyla birlikte yaylada bulunan yöre sakinlerinin köylerine dönebilmeleri için çalışma yapılacağını kaydetti.

Kuvvetli kar yağışı fena başladı! Yollar kapandı, ulaşım durdu: Peş peşe açıklamalar

AÇIKLAMA GELDİ

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatıldı.
Ayrıca, Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal kara yolunda ağır vasıta geçişlerine çift yönlü olarak izin verilmiyor.

Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kuvvetli kar yağışı fena başladı! Yollar kapandı, ulaşım durdu: Peş peşe açıklamalar

MALATYA-SİVAS KARA YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Malatya-Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Sivas yönüne araç geçişlerine izin verilmiyor.

Kuvvetli kar yağışı fena başladı! Yollar kapandı, ulaşım durdu: Peş peşe açıklamalar

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan Kangal Karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ani kar yağışı ve buzlanma olasılığına karşı kar lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kuvvetli kar yağışı fena başladı! Yollar kapandı, ulaşım durdu: Peş peşe açıklamalar

