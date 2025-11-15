Kuvvetli kar yağışı fena başladı! Yollar kapandı, ulaşım durdu: Peş peşe açıklamalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan peş peşe açıklamaların ardından birçok kentte kar yağışı başladı. Saatlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle Ordu-Sivas kara yolu kapandı, sürücüler yollarda kaldı. Sivas ve çevre illerde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

YOĞUN KAR ULAŞIMI DURDURDU

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit Ordu-Sivas bağlantı yolu üzerinde Iğdır Ormanları mevkisinde yoğun kar yağışından dolayı ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları ve polis ekiplerinin bölgede bulunduğunu belirten Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Sivas Koyulhisar ilçesi ve Ordu Mesudiye ilçe girişinde kış lastiği, zinciri, çeki ve halatı olmayanların yola devam etmesi sakıncalı olacak. Bu nedenle vatandaşlarımızı belediye tesislerimizde çay, kahve ve yemek ikramı yaparak sıcak bir ortamda ağırlıyoruz. Ekiplerimizin bölgede yoğun çalışmaları devam ediyor ve inşallah yolu ulaşıma açacağız."

Koçyiğit, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığını, bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintilerine ise ekiplerin müdahale ettiğini dile getirdi. Bazı yayla yollarına ulaşım sağlanamadığını aktaran Koçyiğit, hayvanlarıyla birlikte yaylada bulunan yöre sakinlerinin köylerine dönebilmeleri için çalışma yapılacağını kaydetti.

AÇIKLAMA GELDİ

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, Koyulhisar-Mesudiye ve Divriği-Kangal kara yolunda ağır vasıta geçişlerine çift yönlü olarak izin verilmiyor.

Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

MALATYA-SİVAS KARA YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Malatya-Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Sivas yönüne araç geçişlerine izin verilmiyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan Kangal Karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ani kar yağışı ve buzlanma olasılığına karşı kar lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.