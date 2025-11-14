Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! Her yer beyaza bürünecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge, Erzurum ve Erzincan için kar yağışı alarmı verdi. Erzincan'da bugün başlayan yağışların akşam saatlerinde tüm kent geneline yayılacağı, Erzurum'da ise gece saatlerinde başlayacağı bildirildi.



KAR YAĞIŞI BU SAATLERDE KUVVETLENECEK

Yapılan açıklamada, "Yağışların yarın (15.11.2025 Cumartesi) sabah saatlerinde itibaren Erzincan ili genelinde ve Erzurum’un güneyinde (Aşkale, Hınıs, Tekman, Palandöken, Çat, Karayazı, Karaçoban) kuvvetli sağanak yağış şeklinde olacağı, 1600 rakımın üzerindeki yükseklerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.