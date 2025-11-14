Meteoroloji bu iller için alarm verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Gece saatlerinde bastıracak

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri'nin doğusu ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu