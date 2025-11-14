Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Meteoroloji bu iller için alarm verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Gece saatlerinde bastıracak

Kasım 14, 2025 07:49
1
bugün hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Kasım Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bildirilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerin kar yağışının görüleceği bildirildi. Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2
kar ne zaman geliyor

BU İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI 

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağı bildirildi.  Yağışların Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışlar için vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. 

3
marmara'da hava durumu

MARMARA


Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

4
Ege'de hava durumu

EGE


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

5
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ


Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

6
İç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri'nin doğusu ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

7
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

8
karadeniz'e kar geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

9

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunun gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusu kar yağışlı

10
güneydoğu anadolu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.