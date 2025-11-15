Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı geliyor: Bu illerde lapa lapa yağacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Kasım Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, ülke genelinde parçalı bulutlu bir havanın beklendiği bildirildi. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 15 Kasım Cumartesi il il bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı değerlendirmede pazar günü 8 ilde kar yağışının başlayacağını bildirdi.
16 Kasım 2026 itibarıyla kar yağışı beklenen şehirler şu şekilde sıralandı:
- Erzurum
- Muş
- Bitlis
- Ardahan
- Kars
- Ağrı
- Van
- Hakkari
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu