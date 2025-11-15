Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı geliyor: Bu illerde lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Kasım Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, ülke genelinde parçalı bulutlu bir havanın beklendiği bildirildi. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 15 Kasım Cumartesi il il bölge bölge hava durumu...