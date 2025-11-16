Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

100 bin TL’ye araba alabilir miyim diye sormayın! İşte değerlendirebileceğiniz en iyi sahibinden ikinci el modeller

Kasım 16, 2025 09:00
1
100 bin TL’ye araba alabilir miyim diye sormayın! İşte değerlendirebileceğiniz en iyi sahibinden ikinci el modeller

Otomobil fiyatlarının zirve yaptığı Türkiye piyasasında 100 bin TL, artık en alt seviyedeki kritik bütçeyi temsil ediyor. Ancak uzmanlar, doğru model ve motor tercihiyle bu paraya bile sizi yolda bırakmayacak, parça maliyeti en düşük 10 efsane modeli almanın mümkün olduğunu belirtiyor. İşte yolda kalmak istemeyenler için en mantıklı ve en risksiz ikinci el tercihler.

2
Türkiye

Türkiye otomobil pazarında fiyatlar, son yıllarda yaşanan enflasyon ve döviz kuru artışlarıyla birlikte sürekli yükseldi. Bu durum, 100 bin TL'lik bir bütçeyi, bir zamanlar daha genç modellerin bulunduğu bir aralıktan, artık 20 yaş ve üzeri veya 1990'lı yılların sonlarına ait modellere yönlendirdi. Bu kritik fiyat noktasında lüks veya düşük kilometre arayışı tamamen ortadan kalkar; asıl hedef, güvenilir, yakıtı az yakan ve yedek parçası kolay bulunan bir "modele sahip olmaktır. Akıllı bir alıcı, doğru modeli seçerek bu bütçeyi en verimli şekilde değerlendirebilir.

3
100 BİN

100 BİN TL'LİK BÜTÇEDEN NE BEKLENMELİ?

100 bin TL'lik bütçe, ikinci el piyasasında alıcıyı genellikle 1998 ile 2005 model yılları arasındaki eski nesil B ve C segmenti araçlara yönlendirir. Bu fiyata bulunacak araçların kilometresi çok yüksektir (250.000 km üzeri) ve geçmişlerinde boya, değişen parça ve hatta kaporta onarımları olması neredeyse kesindir. Bu nedenle alıcının, kozmetik kusurları ve yüksek kilometreyi göz ardı edip motor ve şasi sağlamlığına odaklanması hayati önem taşır. Bu bütçede aranan en temel özellikler, tamir kolaylığı ve parça bolluğudur.

4
Hyundai Accent

100 BİN TL'YE ALINABİLECEK EN SAĞLAM 10 İKİNCİ EL MODEL

Uzmanların güvenilirlik, yedek parça maliyeti ve piyasa likiditesi (kolay satılabilirlik) açısından bu bütçeye en çok önerdiği 10 model şunlardır:

Hyundai Accent (1998 - 2002 Milenyum Kasa): Kore markalarının bu eski kasaları, benzinli motorlarının sağlamlığı ve LPG uyumu sayesinde bu bütçenin mantıklı seçeneklerindendir. Diğer modellere göre daha az paslanma riski taşıyabilir.

5
Peugeot 106

Peugeot 106 / 206 (1998 - 2002): Fransız tasarımını ve dizel motorların yakıt cimriliğini arayanlar için Peugeot'nun bu modelleri, bu bütçenin çevik seçeneklerinden biridir. Benzinli motorları bu fiyata daha yaygındır.

6
Opel Corsa

Opel Corsa (1998 - 2002 B Kasa): Alman mekaniğini bu bütçeyle deneyimlemek isteyenler için Opel Corsa'nın B kasası hedeflenmelidir. Yürüyen aksamı sağlam ve parça tedariki hala mümkündür.

7
Ford Escort

c (1995 - 1999): Eski model C segmenti bir araç isteyenler için Ford Escort, bu bütçenin nadir seçeneklerindendir. Genellikle benzinli motorları LPG uyumludur.

8
Volkswagen Polo

Volkswagen Polo (1997 - 2001 6N2 Kasa): Alman kalitesi algısını arayanlar için Polo'nun bu jenerasyonları hedeflenmelidir. Piyasa likiditesi yüksektir, ancak bu fiyata alınacak modellerin yaşı ve kilometresi çok yüksek olacaktır. Motor ve şasi kondisyonuna ekstra dikkat edilmelidir.

9
Fiat Uno

Fiat Uno (1995 - 2001): Fiat'ın bu kompakt modeli, basit mekaniği ve inanılmaz derecede düşük parça maliyetleriyle bilinir. Özellikle motoru sağlam olan Palio'nun bu eski versiyonları, şehir içi kullanım için hala pratik bir seçenektir.

10
Fiat Palio

Fiat Palio (2000 - 2004 1.2 Benzinli): Fiat'ın bu hatchback modeli, genç model yılı arayanlar için bir miktar daha güncel bir görünüm sunar. Basit 1.2 benzinli motoru, tamir kolaylığıyla öne çıkar.

11
Renault 9

Renault 9 / Broadway (1995 - 2000): Tofaş modellerine alternatif arayanlar için Renault'nun bu eski efsaneleri, daha konforlu bir sürüş sunar. Parçaları hala piyasada bol miktarda bulunur ve mekaniği basittir.

12
Tofaş Kartal

Tofaş Kartal (1990'lar Sonu): Geniş aileler veya yük taşıma ihtiyacı olanlar için Tofaş Kartal, bu bütçede tek Station Wagon seçeneği olabilir. Mekaniği tamamen basittir ve parça sorunu yoktur.

13
Tofaş Şahin

Tofaş Şahin / Doğan (1995 - 2001): Bu modeller, Türkiye'nin en düşük maliyetli onarım ve parça bolluğu açısından rakipsizdir. Türkiye'nin her köşesinde tamir edilebilen bu araçlar, elektronik aksam arızalarından korkanlar için basit mekanikleriyle risksiz bir seçenektir.

14
BU BÜTÇEDE

BU BÜTÇEDE ARABA ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

100 bin TL bandındaki araçlar için en önemli kural, mekanik ve yasal sağlamlığa odaklanmaktır.

Mekanik Durum Önceliklidir: Kilometre, bu bütçede anlamsızdır. Motorun duman atıp atmadığı, şanzımanda vuruntu olup olmadığı ve şasi/podye sağlamlığı hayati kontrol noktalarıdır.

Hasar Geçmişi ve Ekspertiz: Mutlaka Tramer kaydı kontrol edilmeli ve ağır hasar veya pert kaydı olan araçlardan uzak durulmalıdır. Bu bütçede kaporta kusurları normal karşılanmalı, ancak mekanik aksam için bir ustaya detaylı kontrol yaptırılmalıdır.

LPG Kontrolü: LPG'li araçlarda ruhsata işli olup olmadığı ve LPG tankının son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.

Paslanma Kontrolü: Aracın alt şasisinde, davlumbaz içlerinde ve kapı altlarında ciddi paslanma olup olmadığı kontrol edilmelidir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.