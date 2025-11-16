100 bin TL’ye araba alabilir miyim diye sormayın! İşte değerlendirebileceğiniz en iyi sahibinden ikinci el modeller

Türkiye otomobil pazarında fiyatlar, son yıllarda yaşanan enflasyon ve döviz kuru artışlarıyla birlikte sürekli yükseldi. Bu durum, 100 bin TL'lik bir bütçeyi, bir zamanlar daha genç modellerin bulunduğu bir aralıktan, artık 20 yaş ve üzeri veya 1990'lı yılların sonlarına ait modellere yönlendirdi. Bu kritik fiyat noktasında lüks veya düşük kilometre arayışı tamamen ortadan kalkar; asıl hedef, güvenilir, yakıtı az yakan ve yedek parçası kolay bulunan bir "modele sahip olmaktır. Akıllı bir alıcı, doğru modeli seçerek bu bütçeyi en verimli şekilde değerlendirebilir.