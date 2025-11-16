Gece kulübünde çalışanlar ve müşteriler arasında adeta meydan savaşı çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müşteriler ile gece kulübü çalışanları arasında kavga çıktı. Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde müşteriler ile çalışanlar arasında silah gösterme sebebiyle çıkan tartışma büyüdü. Adeta meydan savaşına dönen kavgayı polis dağıttı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olayı anlamak için görgü tanıklarını dinledikleri sırada; çalışanlar silah gösteren kişilerin arkadaşı olduğunu iddia ettikleri şahsa saldırdı. Otomobilin içinde bulunan şahıs otomobilden çıkarmaya çalışan gece kulübü çalışanlarına polis ekipleri müdahale etti. Otomobile ve sürücü koltuğundaki şahsa saldıran çalışanları polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi dağıtırken, ekibin müdahalesi bir linçin önüne geçti. Olayda yaralanan olmazken, işletme sahiplerinin kendilerine silah gösterdiklerini iddia ettikleri şahıslardan şikayetçi olmak üzere karakola müracaat ettikleri öğrenildi.