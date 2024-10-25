ABD'li doktorlar teşhisi koydu! Trump tedavi edilemez

25 Ekim 2024 10:59 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:48

ABD’de 200’den fazla ruh sağlığı uzmanı, Donald Trump’ın "şiddetli, tedavi edilemez bir kişilik bozukluğu" olarak tanımlanan "malign narsisizm" belirtilerine sahip olduğunu açıkladı.

Trump bu kez de cinsel saldırı ile suçlandı! Epstein aracılığıyla tanıştığı mankenden sert sözler

Trump bu kez de cinsel saldırı ile suçlandı! Epstein aracılığıyla tanıştığı mankenden sert sözler

Donald Trump 11 hafta sonra ilk kez dünyanın en zengin 500 kişisi listesine girdi

Donald Trump 11 hafta sonra ilk kez dünyanın en zengin 500 kişisi listesine girdi

Amerika'da başkanlık yarışı tüm heyecanıyla sürüyor. Yarışın güçlü adayı olan Donald Trump için, doktorlar tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı. ABD’de 200’den fazla ruh sağlığı uzmanı, eski Başkan Donald Trump’ın “şiddetli, tedavi edilemez bir kişilik bozukluğu” olarak tanımlanan "malign narsisizm" belirtilerine sahip olduğunu belirten açık bir mektup yayınladı.

AĞIR ELEŞTİRİLER GELDİ

Anti-Psychopath Pac adlı siyasi eylem komitesi tarafından finanse edilen ilan, New York Times’ta tam sayfa olarak yer aldı ve Trump'ın "demokrasi için varoluşsal bir tehdit" olduğunu vurguladı.

Mektupta, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'nın (DSM V) tanı kriterlerine göre Trump’ın “toplumsal normlara uymama,” “tekrarlayan yalan söyleme,” “başkalarının güvenliğini umursamama” ve “pişmanlık duymama” gibi davranış bozuklukları gösterdiği ifade edildi.

'ALDATICI VE TEHLİKELİ BİRİ'

Uzmanlar, bu davranışların Trump'ı "aldatıcı, yıkıcı, yanılsama içinde ve tehlikeli" kıldığını belirtti.

Bu eleştiriler, Trump’ın 2020’ye kadar danışmanı olan Kellyanne Conway’in eski eşi George Conway tarafından yönetilen Anti-Psychopath Pac tarafından organize edildi.

George Conway, Trump’ın başkanlığı süresince Lincoln Project adlı Cumhuriyetçi grup ile de eleştiriler yöneltmişti.