ABD'li gazeteciden şoke eden iddia: Joe Biden, Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştı

28 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:34

Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Rus lider Vladimir Putin ile yaptığı röportajla adından söz ettiren ABD'li gazeteci Tucker Carlson ilginç bir iddia ortaya attı. Carlson, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın, Putin'i öldürtmeye çalıştığını söyledi.

2023 yılında bağımsız olarak gazetecilik yapmaya devam eden Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajla bir hayli adından söz ettirdi. ABD'li gazeteci son olarak yine bir dikkat çeken iddia ile ortaya çıktı ve ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın, Rus lider Vladimir Putin'i öldürtmeye çalıştığını öne sürdü.

Carlson bu iddiasını destekleyecek herhangi bir argüman sunmadı fakat Biden'ın başkanlığının son zamanlarında dikkat dağıtmak için kaosa ihtiyaç duyduğunu, Putin'in ortadan kalkmasının da stratejinin bir parçası olabileceğini iddia etti.

''BLINKEN DA İŞİN İÇİNDEYDİ''

Bu varsayımsal girişimi 'delilik' olarak tanımlayan Carlson, öyle bir olayın gerçekleşmesi halinde Rusya'yı ve nükleer cephaneliğini kimin kontrol edeceğini sorguladı.

Politico'nun haberine göre, ABD'li gazetecinin iddiaları arasında sadece Joe Biden'ın değil eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da adı vardı. Carlson, Blinken için de görevindeki son 2 ayında ''Putin'i öldürmek gibi gerçek bir savaş için çaba harcıyordu'' ifadelerini kullandı.

PUTİN İLE RÖPORTAJ YAPAN ABD'Lİ GAZETECİ

Öte yandan Tucker Carlson, Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Putin ile yaptığı röportajla çok konuşulmuştu. Bu röportajda Putin ile küresel politikalar, ABD-Rusya ilişkileri ve dünya sahnesindeki güncel meseleler üzerine derinlemesine konuştu.

Bu görüşme, Carlson'ın uluslararası bir figür olarak etkisini ve tartışmalara neden olan bir gazeteci olma özelliğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle Putin gibi bir liderle yapılan bu röportaj, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı ve hem destek hem de eleştiriler aldı.