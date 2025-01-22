'Biden, Putin'e saygısızlık yaptı' diyen Trump dış politikada birçok konuya ışık tuttu

22 Ocak 2025 09:18 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:50

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada birçok başlığa değindiği konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze ateşkesi hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Trump, savaş öncesinde Joe Biden'ın yerinde kendisi olsaydı bu savaşların yaşanmayacağını öne sürdü ve yaşananları 'Biden'ın zayıflığı' olarak nitelendirdi.

Joe Biden​'dan görevi teslim alarak ABD​'nin yeniden başkanı olan Donald Trump​, Beyaz Saray'daki ilk toplantısında dış politikada birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının artık sona ermesi gerektiğini söyleyen Trump, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hem de Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.

''BEN BAŞKAN OLSAYDIM HİÇ YAŞANMAZDI''

Trump'a, Putin​'in ateşkes görüşmeleri için müzakere masasına gelmemesi durumunda yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda ise ''Muhtemelen evet'' cevabını verdi ve Biden'ı ehil olmamakla suçladığı açıklamasında şunları söyledi.

"Eğer ehil bir başkanınız olsaydı, ki yoktu, o zaman bu (savaş) hiç olmazdı. Ukrayna'daki savaş ben başkan olsaydım hiç yaşanmazdı."

''BIDEN, PUTİN'E SAYGISIZLIK YAPTI''

Biden'ın Putin'e saygısızlık yaptığını ve süreci kötü yönettiğini savunan Trump, kendisinin Putin'le görüşerek en kısa zamanda savaşın sona ermesi için çalışacağını belirtti.

Bununla birlikte bu sürecin iki taraflı bir ateşkes süreci olduğunu kaydeden Trump, "Zelenskiy bana barışı çok istediğini söyledi ama tango yapmak için iki kişi gerekir. Neler olacağını göreceğiz. (Putin) Ne zaman isterse onunla görüşeceğim. Bu savaşın sona erdiğini görmek isterim." diye konuştu.

RUSYA​, UKRAYNA'DAN DAHA FAZLA ASKER KAYBETTİ

Trump ayrıca, savaşta Rusya'nın 800 bin civarında, Ukrayna'nın ise 600 ila 700 bin asker kaybettiğini ve bu sayıların kamuoyuyla açıkça paylaşılması gerektiğini savundu.

ÇİN'DEN MÜZAKERELERE DESTEK TALEBİ

Ukrayna'ya silah göndermeye devam edip etmeyeceği konusuyla ilgilendiğini söyleyen Trump, yol haritasını tam belirlemek için hem Zelenskiy hem de Putin ile görüşeceğini kaydetti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüştüğünü ve Ukrayna savaşının bitmesi konusunda sürece destek olmasını istediğini ifade etti.

''BIDEN'IN ZAYIFLIĞI GAZZE'DE SAVAŞI UZATTI''

Bir soru üzerine Trump, "Orta Doğu'ya gitmeyi düşünüyoruz ama henüz değil. Esirler şu an geri dönüyorlar. Eğer ben burada olmasaydım, asla geri dönmezlerdi." değerlendirmesini yaptı.

"Bu (anlaşma) bir yıl önce yapılsaydı, Biden bu anlaşmayı 1,5-2 yıl önce yapsaydı... Açıkçası 7 Ekim (2023) hiç yaşanmamalıydı. Ancak zayıflıkları nedeniyle bunun olmasına izin verdiler. Biden bunu yapamadı. Bu iş, benim son tarih olarak koyduğum dayatma ile halloldu." ifadesini kullanan Trump, Biden yönetimini "savaşın uzamasına neden olmakla" suçladı.

Trump, kendisi başkan olsaydı ABD'de enflasyonun olmayacağını, Rusya-Ukrayna savaşının hiç başlamayacağını, Orta Doğu'daki "savaşın" da yaşanmayacağını savundu.