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 | Suat Vilgen

ABD'li senatörden Trump'a otoriterleşme tepkisi! Filistinli öğrencinin tutuklanmasını eleştirdi

Columbia Üniversitesi'ndeki İsrail protestolarına öncülük eden Filistin öğrenci Mahmud Halil'in tutuklanmasına ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan sert eleştiri geldi. Sanders, Trump yönetimini otoriterleşmekle suçladı.

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ABD'li senatörden Trump'a otoriterleşme tepkisi! Filistinli öğrencinin tutuklanmasını eleştirdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 06:24
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 06:30

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimini, Columbia Üniversitesi'ndeki İsrail protestoları sonrası tutuklanan Filistin öğrenci Mahmud Halil üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Sanders Trump'ı otoriterleşmekle suçladı.

TRUMP'A SESLENDİ: TUTUKLAYAMAZSINIZ!

X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanders, doğrudan Trump'a seslenerek "Sayın Başkan, ABD'de yasal olarak ikamet eden kişileri siyasi görüşleri veya fikirleri nedeniyle yasa dışı olarak tutuklayamaz ve gözaltına alamazsınız" ifadelerini kullanırken protestocuları hapse atmanın otoriterliğe giden yolda bir başka adım olduğunun altını çizdi.

YEŞİL KARTI DA İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Halil tutuklanmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

YARGIÇ KARARI GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" demişti.
Buna karşın ABD'de bir yargıç, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı getirmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
Halil'in gözaltına alınması ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitede Uluslararası ve Kamu İşleri fakültesi yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Halil, 3 Mart'ta eşi ile evine giderken gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
ETİKETLER
#Donald Trump
#bernie sanders
#Dünya
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