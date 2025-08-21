ABD'li ünlü yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti! Dava videoları viral olmuştu

ABD'li ünlü yargıç Frank Caprio, 88 yaşında hayata veda etti. Bazıları sosyal medyaya yansıyan duruşmalarında şefkatli tutumuyla dikkat çeken ve "dünyanın en nazik hakimi" diye nitelendirilen Caprio'nun Instagram hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü yargıcın hayatını kaybettiği duyuruldu.

SON PAYLAŞIMI HASTANEDEN

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarında hastanede olduğu görülen Caprio için "Şefkati, alçakgönüllülüğü ve insanlardaki iyiliğe dair sarsılmaz inancı sevilen yargıç Caprio, hem mahkeme salonundaki çalışmaları hem de dışındaki çalışmalarıyla milyonlarca insanın hayatına dokundu" denildi.