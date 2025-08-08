Saadet Sun hayatını kaybetti! Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu

Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi; arkadaşı ve meslektaşı Işıl Yücesoy; "Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik... Canım Saadet Sun, hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

SAADET SUN HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcı Saadet Sun'dan acı haber geldi. Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı - oyuncu arkadaşı Işıl Yücesoy, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Saadet Sun'un fotoğraflarını yayımlayan Yücesoy; "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım... Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik... Canım Saadet Sun, hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" dedi.

SAADET SUN KİMDİR?

3 Mart 1944 yaşında olan Saadet Sun, "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza attı. 1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştır.