Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Saadet Sun hayatını kaybetti! Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu

Ünlü sanatçı Saadet Sun 81 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Saadet Sun'ın yakın arkadaşı Işıl Yücesoy duyurdu.

KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 15:23

Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi; arkadaşı ve meslektaşı Işıl Yücesoy; "Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik... Canım Saadet Sun, hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

SAADET SUN HAYATINI KAYBETTİ

Saadet Sun'dan acı haber geldi. Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı - oyuncu arkadaşı Işıl Yücesoy, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Saadet Sun'un fotoğraflarını yayımlayan Yücesoy; "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım... Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik... Canım Saadet Sun, hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" dedi.

SAADET SUN KİMDİR?

3 Mart 1944 yaşında olan Saadet Sun, "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza attı. 1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştır.

ETİKETLER
#şarkıcı
#türk sanat müziği
#Saadet Sun
#Emekli Sanatçı
#Ölüm Haberi
#Işıl Yücesoy
#Magazin
