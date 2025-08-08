Hudutsuz Sevda'nın Kaan'ı Burak Çelik baba oldu! Oğlunun adını ilk kez açıkladı

Senden Daha Güzel, Hayat Sevince Güzel, Sevgili Geçmiş, Karagül ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Burak Çelik, 2024 yılında Ayşenur Özkan ile evlendi. Geçtiğimiz aylarda erkek bebek beklediklerini sosyal medya hesabından paylaşan çift bebeklerine kavuştu.

BURAK ÇELİK BABA OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Kaan rolüyle yer alan Burak Çelik oğlunu kucağına aldı. Ünlü oyuncunun aynı zamanda gençlik aşkı olan eşi Ece Çelik doğum yaptı. Çift bebeklerine “Kaan Aslan” adını verdi. Kaan adının Burak Çelik’in Hudutsuz Sevda’da dizisindeki karakterin adı olması da dikkat çekti.

Burak ve Ece Çelik çifti geçen yıl sonu dizi setine yılbaşı tatili verilince tatil için gittikleri Karadağ’da romantik bir düğünle hayatlarını birleştirmişlerdi.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992 doğumlu Burak Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. İlk olarak Karagül dizisinde rol alan Burak Çelik, daha sonra Hayat Sevince Güzel, Söz, ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol aldı.