Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hudutsuz Sevda'nın Kaan'ı Burak Çelik baba oldu! Oğlunun adını ilk kez açıkladı

Hudutsuz Sevda dizisinde Kaan rolüyle beğeni toplayan Burak Çelik, dün gece oğlunu kucağına aldı. Burak Çelik ile eşi Ece Çelik oğullarına Kaan Aslan ismini verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hudutsuz Sevda'nın Kaan'ı Burak Çelik baba oldu! Oğlunun adını ilk kez açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 14:22

Senden Daha Güzel, Hayat Sevince Güzel, Sevgili Geçmiş, Karagül ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Burak Çelik, 2024 yılında Ayşenur Özkan ile evlendi. Geçtiğimiz aylarda erkek beklediklerini sosyal medya hesabından paylaşan çift bebeklerine kavuştu.

BURAK ÇELİK BABA OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak dizisinde Kaan rolüyle yer alan Burak Çelik oğlunu kucağına aldı. Ünlü oyuncunun aynı zamanda gençlik aşkı olan eşi Ece Çelik doğum yaptı. Çift bebeklerine “Kaan Aslan” adını verdi. Kaan adının Burak Çelik’in Hudutsuz Sevda’da dizisindeki karakterin adı olması da dikkat çekti.

Hudutsuz Sevda'nın Kaan'ı Burak Çelik baba oldu! Oğlunun adını ilk kez açıkladı

Burak ve Ece Çelik çifti geçen yıl sonu dizi setine yılbaşı tatili verilince tatil için gittikleri Karadağ’da romantik bir düğünle hayatlarını birleştirmişlerdi.

Hudutsuz Sevda'nın Kaan'ı Burak Çelik baba oldu! Oğlunun adını ilk kez açıkladı

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992 doğumlu Burak Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. İlk olarak Karagül dizisinde rol alan Burak Çelik, daha sonra Hayat Sevince Güzel, Söz, ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol aldı.

Hudutsuz Sevda'nın Kaan'ı Burak Çelik baba oldu! Oğlunun adını ilk kez açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Blok 3 hakkında tehdit ve şantaj iddiaları! Organizatör soluğu savcılıkta aldı
ETİKETLER
#bebek
#hudutsuz sevda
#Burak Çelik
#Ece Çelik
#Karagül
#Hayat Sevince Güzel
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.