Blok 3 hakkında tehdit ve şantaj iddiaları! Organizatör soluğu savcılıkta aldı

Laf, Habibi, Aklına Ben Geleceğim gibi şarkılarla tanınan Blok3, son konserinde sahnesinden keyif almadığını söyleyen seyircisini kovduğu video ile eleştiri yağmuruna tutuldu. Her yaptığı olay olan Blok3 hakkında yeni bir iddia ise ortalığı karıştırdı.

BLOK 3 HAKKINDA ŞANTAJ İDDİASI

Organizatör Ahmet Yücel, Blok 3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Blok3'ün menajeri beni aradı. 'Hiçbir yere kaçma ben geliyorum' dedi. 7 milyon liralık boş senet imzaladım" diyerek yaşadıklarını anlattı. Zararının 15 milyon olduğunu belirten Ahmet Yücel, Blok3'ün arkadaşlarıyla gelip kendisini tehdit ettiğini de belirtti.

Son dönemde açıklamaları ve sahnedeki tavırlarıyla gündemden düşmeyen Blok3, son sahnesinde eleştiri yağmuruna tutuldu. Blok3, sahneden keyif almadığını belirten bir seyirciyi dışarı kovdu. O anlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Konser sırasında bir seyirci, performanstan memnun olmadığını yüksek sesle dile getirdi. Bu sözler Blok3'ün sinirlerinin gerilmesine neden oldu.

BLOK 3 KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Ağustos 2002 doğumlu Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın, 2021 yılında 'WOW' isimli ilk şarkısını çıkardıktan sonra birkaç şarkı daha yayınladı ancak çıkış yakalaması 2022 yılında VUR isimli şarkısı sayesinde oldu.