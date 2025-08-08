Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Blok 3 hakkında tehdit ve şantaj iddiaları! Organizatör soluğu savcılıkta aldı

Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın isimli rapçinin konserini iptal eden organizatör, ünlü isim tarafından tarafından tehdit edildiğini ve zorla boş senet imzalatıldığını iddia etti.

Blok 3 hakkında tehdit ve şantaj iddiaları! Organizatör soluğu savcılıkta aldı
Laf, Habibi, Aklına Ben Geleceğim gibi şarkılarla tanınan Blok3, son konserinde sahnesinden keyif almadığını söyleyen seyircisini kovduğu video ile eleştiri yağmuruna tutuldu. Her yaptığı olay olan Blok3 hakkında yeni bir iddia ise ortalığı karıştırdı.

BLOK 3 HAKKINDA ŞANTAJ İDDİASI

Organizatör Ahmet Yücel, Blok 3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın tarafından edildiğini belirterek, "Blok3'ün menajeri beni aradı. 'Hiçbir yere kaçma ben geliyorum' dedi. 7 milyon liralık boş senet imzaladım" diyerek yaşadıklarını anlattı. Zararının 15 milyon olduğunu belirten Ahmet Yücel, Blok3'ün arkadaşlarıyla gelip kendisini tehdit ettiğini de belirtti.

Blok 3 hakkında tehdit ve şantaj iddiaları! Organizatör soluğu savcılıkta aldı

Son dönemde açıklamaları ve sahnedeki tavırlarıyla gündemden düşmeyen Blok3, son sahnesinde eleştiri yağmuruna tutuldu. Blok3, sahneden keyif almadığını belirten bir seyirciyi dışarı kovdu. O anlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. sırasında bir seyirci, performanstan memnun olmadığını yüksek sesle dile getirdi. Bu sözler Blok3'ün sinirlerinin gerilmesine neden oldu.

Blok 3 hakkında tehdit ve şantaj iddiaları! Organizatör soluğu savcılıkta aldı

BLOK 3 KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Ağustos 2002 doğumlu Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın, 2021 yılında 'WOW' isimli ilk şarkısını çıkardıktan sonra birkaç şarkı daha yayınladı ancak çıkış yakalaması 2022 yılında VUR isimli şarkısı sayesinde oldu.

Blok 3 hakkında tehdit ve şantaj iddiaları! Organizatör soluğu savcılıkta aldı
#tehdit
#konser
#şantaj
#Blok3
#Ahmet Yücel
#Seyircisiyle Kavga
#Magazin
TGRT Haber
