ABD’liler İngiltere’ye kaçma planı yapıyor

11 Kasım 2024 13:28 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:29

ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması sonrası birçok Amerikalı ülkeden ayrılma planları yapıyor. Trump'ın zaferi sonrası ABD'den İngiltere'ye göç etme aramaları tam yüzde 900 artış gösterdi. ABD'lilerin işçi vizesinin peşinde olduğu belirtiliyor.

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından gözler yeni yönetimin etkilerine çevrilmişken, bazı Amerikalılar daha şimdiden ülkeden ayrılma planlarını düşünüyor. Donald Trump’ın seçim zaferi sonrası ABD’den İngiltere’ye göç etme aramaları yüzde 900 oranında artış gösterdi. Bu artışın yalnızca Kanada’da yüzde 2400 oranında daha yüksek olduğu belirtildi. İngiltere, Amerika dışında yeni bir yaşam arayışındaki vatandaşların gözde noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

ABD’LİLER İŞÇİ VİZESİ PEŞİNDE

İngiltere’ye yerleşmeyi düşünen Amerikalılar, Tier 2 yetenekli işçi vizesi alarak yeni bir hayata adım atabiliyor. Bu vizeyi almak için İngiltere’den bir iş teklifi almak gerekiyor ve belirli mesleklerde çalışanlar bu fırsattan faydalanabiliyor. Ayrıca, İngiltere’de yıllık en az 38 bin 700 sterlin kazanmak zorunluluğu var. Bu ücret ABD’deki ortalama yıllık kazancın altında kaldığı için İngiltere’ye geçiş, ekonomik açıdan da daha erişilebilir durumda.

İNGİLTERE’NİN SAĞLIK SİSTEMİ ABD’LİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

İngiltere’de ücretsiz sağlık hizmetleri de Amerikalıların ilgisini çeken başka bir unsur. ABD’de yüksek maliyetlerle sunulan sağlık hizmetlerinin aksine, İngiltere’de sağlık hizmetleri ücretsiz ve bu da özellikle genç ailelerin ilgisini çekiyor.

İngiltere, Brexit ve ekonomik çalkantılar sonrası nispeten sakinleşmiş bir ortam sunarken, ABD’nin siyasi atmosferine kıyasla güvenli bir liman gibi görünmeye başladı. Temmuz ayında merkez sol bir hükümetin başa geçmesi ile birlikte istikrar arayışı içindeki Amerikalılar için çekici bir seçenek haline geldi.

İngiltere dışında, Kanada da Amerikalıların radarında. Özellikle emeklilik yaşına yaklaşan varlıklı Amerikalılar, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde emlak alarak yeni bir yaşam kurmayı düşünüyor. Meksika, Panama ve Kosta Rika gibi daha yakın bölgeler de Amerikalıların göç planları arasında yer alıyor. Yapılan bir ankete göre, ABD’deki milyonerlere göre bu yılki seçim sonucu ne olursa olsun, ülkeyi terk etme düşüncesi ağır basıyor.