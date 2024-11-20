ABD'nin ardından Batılı ülkeler de konsoloslukları kapattı! Rusya, Ukrayna'ya büyük bir saldırı planlıyor

20 Kasım 2024 15:11 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:27

Ukrayna'nın Rusya'yı ABD füzeleriyle vurmasının ardından Moskova'nın büyük bir misilleme yapması bekleniyor. ABD Kiev Büyükelçiliği'ni kapattı. Ardından İspanya, İtalya ve Yunanistan konsoloslukları harekete geçti. Konsolosluk çalışanlarına, sığınaklara gitme uyarısı yapıldı.

Ukrayna​, dün Rus topraklarını, Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleriyle vurdu. Rusya​ Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov​, ATACMS füzelerinin Rusya sınırları içerisinde kullanılmasını "batıyla olan gerilimi en yüksek seviyeye çıkardığını" ifade etri, "gerilimi tırmandırmak istiyorlar" dedi.

Hem ABD hem de Batılı ülkeler, Rusya'nın büyük bir misilleme saldırı yapacağı uyarısında bulundu ve önlem aldı. İlk olarak ABD Kiev Büyükelçiliği'ni kapattı. Çalışanlara yerlerinde kalmaları tavsiyesinde verdi. Herhangi bir hava saldırısı durumunda ise sığınaklara gidilmesi belirtildi.

ABD'nin ardından İtalya, İspanya ve Yunanistan da konsolosluklarını kapattı ve çalışanları sığınaklara yönlendirdi.

PUTİN YENİ NÜKLEER DOKTRİNE İMZA ATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​, Nükleer Doktrin düzenlemesini onayladı. Bu düzenlemeye göre Rusya, 'kritik tehdit altında olduğuna kanat getirmesi halinde', balistik silahlara karşı nükleer bir cevap verebileceğini duyurdu.

Rusya Hükümeti resmi sitesinde yayımlanan, Putin'in imzasını taşıyan belge Rusya'nın 'nükleer silah kullanımı olmadan kendi nükleer silahlarını ateşlemeyeceğine' dair taahhüdünü değiştiriyor.

Rusya bu belgeyle, resmen nükleer savaş başlatabileceğini ifade etmiş oldu.