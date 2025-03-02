Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

ABD'nin azarının ardından AB Zelenskiy'e kucak açtı! İngiltere'de Ukrayna Zirvesi! Türkiye'nin vereceği mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin dünya gündemine damga vuran olaylı görüşmesinin ardından İngiltere'de 'Ukrayna' konulu liderler zirvesi gerçekleşecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Bakan Fidan, Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları aktaracak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 10:54

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukraynalı lideri Volodimir Zelenskiy'i olaylı ağırlamasının ardından Zelenskiy İngiltere'ye geçti. Trump'ın, Zelenskiy'e olan tavrını ve sözlerini eleştirerek Zelenskiy'e destek veren İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da uluslararası liderleri bir araya getirerek 'Ukrayna' konulu bir zirve planladı.

Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleri katılacak.

Ayrıca zirveye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak edecek.

LİDERLER UKRAYNA İÇİN TOPLANIYOR

İngiltere Başbakanı Starmer, zirvede Avrupa'nın savunma konusunda üzerine düşeni yapması ve kolektif güvenlik için adım atması gerektiği konusuna odaklanacak.

Zirvede, Avrupalı liderler, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya üzerindeki ekonomik baskının arttırılması dahil Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi konularını görüşecek.

Ayrıca, liderler, Ukrayna'da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda sonraki adımları ele alacak.

'DÖNÜM NOKTASI'NA AB DESTEĞİ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Starmer, "Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra bir dönüm noktasındayız." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit edeceğini vurgulayan Starmer, Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirecek kapasite, eğitim ve yardım sağlama taahhüdünü iki katına çıkaracağının altını çizdi.

Başbakan Starmer, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimizle ortaklaşa, ABD ile devam eden görüşmelerin yanı sıra güvenlik garantilerinin Avrupa unsuruna yönelik hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ukrayna'da egemenlik ve güvenliklerini güvence altına alan adil ve kalıcı barışın sağlanması için bir araya gelme fırsatına sahibiz. Şimdi Ukrayna için en iyi sonucu garanti altına almak, Avrupa'nın güvenliğini korumak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için bir araya gelme zamanıdır."

TÜRKİYE'NİN BARIŞ SÜRECİNE SUNACAKLARI

Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi de bekleniyor.

Ayrıca, zirvede, Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğu ve gelecekteki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiği konularının Bakan Fidan tarafından vurgulanması öngörülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zelenskiy'nin kıyafetiyle başladı Trump'ın kovmasıyla bitti! İşte kartların yeniden dağıtılmasına neden olan 139 dakika
Beyaz Saray’daki Trump krizi sonrası Zelenskiy’den ilk açıklama: Yanlış bir şey yaptığımızdan emin değilim

Sıkça Sorulan Sorular

Ukrayna-Rusya Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.