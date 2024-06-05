ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı!
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:43
Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan yakalandı.
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.
Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.
Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı