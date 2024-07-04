ABD'nin ciğerleri yanıyor! 139 bin dönümlük alan küle döndü

04 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:03

Yunanistan yine felaketin eşiğinde! Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi

Yunanistan yine felaketin eşiğinde! Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD orman yangınlarıyla mücadele ediyor. California eyaletinin başkenti Sacramento'nun yakınlarında Salı günü başlayan orman yangınları Butte bölgesinde yaklaşık 28 bin kişi tahliye edildi.

Salı günü acil durum ilan edilen bölgeye bağlı Oroville'nin Belediye Başkanı David Pittman yangınlar nedeniyle yaptığı açıklamada, “Yangınların şiddetinde önemli bir düşüş olduğunu ve bazı sakinlerin evlerine dönmelerine izin verilebileceğini belirtti. Pittman, “Kuzey tarafında topografya açısından bazı zorluklar var” dedi.

California Eyalet Parkları yetkilileri birçok kurumun yangına müdahale ettiğini aktarırken, herkesi mümkün olan e kısa sürede evlerine geri götürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Yangın nedeniyle ABD'de Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Butte'de planlanan havai fişek gösterileri iptal edilirken, bölge Şerifi Kory L. Honea, yasadışı havai fişek kullanımının yasal sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılarda bulundu. Honea, “Yangına ve bizim için daha fazla soruna neden olmayın” ifadelerini kullandı.

2 BİN 934 NOKTADA YANGIN

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Bakanlığı (Cal Fire) tarafından paylaşılan verilerde ise, California eyaleti genelinde 2 bin 934 noktada alevlerin yükseldiği belirtildi.

Verilere göre, 139 bin 590 dönümlük alan küle döndü. Yangın nedeniyle 300 bin 173 acil müdahale gerçekleştirildi, 26 yapı hasar gördü, 48 yapı ise kullanılamaz hale geldi.