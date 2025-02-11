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 | Berrak Arican

ABD'nin denizaltı limana yanaştı! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çıldırdı

Kuzey Kore'de ABD'ye ailt nükleer denizaltının limana yanaşması Kim Jong-un'u çıldırttı. Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit gecikmedi. Pyongyang yönetimi, “provokatörleri cezalandırmak için meşru hakkını tereddütsüz kullanacağını” açıklamasında bulundu.

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ABD'nin denizaltı limana yanaştı! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un çıldırdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 15:15

ABD Donanmasına ait bir nükleer denizaltı Güney Kore'nin Busan şehrindeki limana yanaşınca Kuzey Kore harekete geçti. Kim Jong-un yönetimindeki ülkeden 'askeri güçlerin gerekli her türlü önlemi almaya hazır olduğuna' dair açıklama geldi. Pyongyang yönetimi, ABD'yi ülkenin Savunma Bakanlığı, ABD'yi ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmakla suçladı.

''TEHLİKELİ DÜŞMANCA ASKERİ EYLEM''

Açıklamada, Kore Yarımadası'nda bir ABD nükleer denizaltısının varlığının “ABD'nin değişmez çatışma histerisinin açık bir ifadesi” olduğunu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

''ABD'nin Kore Yarımadası çevresindeki bölgede akut askeri çatışmayı gerçek bir silahlı kuvvet çatışmasına götürebilecek tehlikeli düşmanca askeri eyleminden ciddi endişe duyuyoruz.''

Kuzey Kore'nin devlet tarafından işletilen KCNA haber ajansına göre bakanlık, Kuzey Kore'nin ''provokatörleri cezalandırmak için meşru hakkını tereddütsüz kullanacağını'' söylerken, ABD'yi ''Güç yoluyla tahakküme körü körüne inanan hegemonik bir varlık” olmakla suçladı.

GÜNEY KORE'DEN AÇIKLAMA

Güney Kore Savunma Bakanlığı'na göre USS Alexandria denizaltısı, dün ikmal ve mürettebatının dinlenmesi için Busan limanına yanaştı. Güney Kore ve ABD donanmaları için bilgi alışverişinde bulunma ve birleşik bir savunma duruşu oluşturma fırsatı sağlayacağını belirtti.

İŞGAL PROVALARI

ABD'nin Pasifik Filosunun bir parçası olan USS Alexandria, Tomahawk seyir füzeleriyle donanmış, nükleer güçle çalışan hızlı saldırı denizaltısı olarak biliniyor. Pyongyang, ABD-Güney Kore ortak askeri faaliyetlerinin Kore Yarımadası'nda barışa yönelik bir tehdit olduğunu ileri sürüyor ve bu faaliyetleri Kuzey Kore'yi işgal provaları olarak görüyor.

Öte yandan pazar günü Kuzey Kore, ABD ve Güney Koreli müttefiklerinin Kuzey Kore sınırından sadece 25,7 kilometre uzaklıkta bir dizi tatbikat gerçekleştirmesinin ardından “istenmeyen sonuçlar” konusunda uyarıda bulunmuştu.

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