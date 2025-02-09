Trump'ın barış çubuğuna suçlamalarla karşılık! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açtı ağzını yumdu gözünü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Halk Ordusu'nun 77. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanlığı'na tebriklerini ileten Kim, üst düzey askerlere hitabında, her türlü güvenlik durumuyla başa çıkmak için savaş yeteneklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Koreli liderin açıklamaları doğrultusunda hedefinde, kendisine göreve gelmesinin ardından barış çubuğu uzatan ABD Başkanı Donald Trump'ın olduğu ortaya çıktı. Kim Jong-un, ABD'nin Kore Yarımadası'na stratejik nükleer araçlar konuşlandırması ve ABD-Japonya-Güney Kore ittifakının bölgesel çatışma riskine davetiye çıkardığını söyledi. Kim, "Ülkemiz gereksiz gerginlikleri istemese de, yeni bir savaşın çıkmasını önleme ve Kore Yarımadası’nda barış ve güvenliği sağlama arzusuyla sürdürülebilir karşı tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.

''YENİ BİR SAVAŞ RİSKİ'' UYARISI

Dünyadaki küresel ve jeopolitik çatışmalara da değinen Kim, "Gazze Şeridi ve Suriye'yi de içeren Orta Doğu krizi ve Ukrayna sorununun, bu yıl da uluslararası güvenlik ortamının ana ekseninde kalması bekleniyor" yorumunu yaptı. "ABD'nin dünyanın farklı yerlerinde çıkardığı jeopolitik krizler yeni bir dünya savaşının çıkma tehlikesini daha da artırmakta" uyarısında bulunan Kim, "3 yıldır süren Ukrayna savaşını kışkırtan ABD’nin savaş makinesi, sahne arkasında çatışmaların merkezinde duruyor" dedi.

ABD VE BATI'YA SUÇLAMA

ABD’nin tek kutuplu bir dünya ve hegemonya kurma hırsıyla halüsinasyon gördüğünü ve küresel barış ve istikrarı bozduğunu ifade eden Kim, "ABD ve Batı’nın gerçekleştirilemeyecek bir hayalden yola çıkarak Rusya'ya zarar verme amacıyla savaşı kışkırtmasından ciddi endişe duyuyorum" diye konuştu.

Kuzey Kore’nin uluslararası adaleti inkar eden ve küresel barış ve güvenliği bozan her türlü eyleme karşı çıkmayı sürdüreceğinin altını çizen Kim, "İmzaladığımız kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ruhuna uygun olarak, Rusya’nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik haklı davasına her zaman destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

''KANLI TRAJEDİLERİN ARKASINDA ABD VAR''

ABD'nin dünyadaki anlaşmazlıkların ve kanlı trajedilerin arkasında olduğunu belirten Kim, bu gerçeğin Kuzey Kore'nin güçlü savunma yetenekleri inşa etme politikasının haklılığını ortaya koyduğunu ifade etti. "Kuzey Kore silahlı kuvvetleri, ülkeyi, anayasasını, devleti ve halkı savunma görevine her zaman sadık kalmalıdır" diyen Kim, nükleer güç de dahil tüm caydırıcılık yeteneklerini geliştirmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

TRUMP BARIŞ ÇUBUĞU UZATMIŞTI

Donald Trump, birçok ülkeye yaktığı yeşil ışığı Kuzey Kore'ye de yakmıştı. Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali veren Trump, Kim Jong-un ile tekrardan görüşeceğini söylemişti. ABD basınına verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştıklarını da ifade etmişti.

''KİM JONG-UN BENİ SEVİYOR''

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden temasa geçecek misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Trump, “Onunla tekrar temasa geçeceğim” demişti.

İlk başkanlığı döneminde yaptıkları görüşmeleri hatırlatan ve Kim’i “akıllı bir adam” olarak niteleyen Trump, “Daha önce onunla iyi anlaştım ve Kuzey Kore sorununu çözdüm” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Trump, ''Kim Jong-un beni seviyor, ben de onunla iyi anlaşıyorum'' demişti.