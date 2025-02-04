Kuzey Kore askerleri cephede 'canlı insan yemi': Üzerinden çıkan not her şeyi kanıtladı

04 Şubat 2025 14:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:16

Kuzey Kore'nin, Rusya'ya, Ukrayna'ya karşı savaşması için gönderdiği askerlerin 'insan yemi' gibi kullanıldığı ortaya çıktı. Cephede hayatını kaybeden bir Kuzey Kore askerinin üzerinden çıkan bir not da bunu doğruladı. Hatta notta çizilen resim nasıl 'insan yemi' olabileceğini anlatıyordu.

Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'ya destek için askerlerini gönderen Kuzey Kore cephede ağır kayıp verdi. ABD basınından New York Times'ın haberine göre ise son birkaç haftadır Kuzey Kore askerleri cephede görülmüyor. Ukraynalı ve Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore'nin askerlerini cepheden çektiğini düşünüyor. Yetkililer New York Times'a, çekilen birliklerin takviye ve ek eğitim aldıktan sonra geri dönebileceğini söyledi.

KUZEY KORE ASKERLERİ 'İNSAN YEMİ'

Kuzey Kore askerlerinin ise cephede 'insan yemi' olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Savaşta hayatını kaybeden bir Kuzey Kore askerinin üzerinden çıkan not da bunu kanıtlar cinsten. Notta, Kuzey Kore askerine Rus askerleri insansız hava araçlarını düşürmeye çalışırken yedi metre mesafede durarak yem görevi görmeleri emredildiği anlatılıyor.

''YEM DURDUĞUNDA İHA VURULACAK''

Üstelik bu çöp adamlarla çizilmiş bir resimle de anlatılıyor. Bir asker insansız hava aracının (İHA) dikkatini çekmek için öne atılıyor, iki asker ise İHA'yı düşürmek için harekete geçiyor. Askerin deftere karalanmış el yazısıyla, "Yem durduğunda, drone duracak ve vurulacak" notunu düştüğü görülüyor.

Ukrayna özel kuvvetleri, günlüğün, çıkan çatışmada hayatını kaybeden genç bir askere ait olduğunu açıkladı.