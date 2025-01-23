Rus subaylar Kuzey Koreli askerleri 'kıyma makinesine atıyor!' Ukrayna'daki kayıpları büyük

23 Ocak 2025 13:57 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:29

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Kursk bölgesinde, Ukrayna askerleri ve Rusya'ya destek veren Kuzey Kore askerleri karşı karşıya geldi. Kuzey Kore son 3 ayda yüzde 40'a yakın kayıp verdi. İngiliz bir albay, Rus subayların, Kuzey Kore askerlerini adeta kıyma makinesine attığını söyledi.

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Rusya, Ukrayna askerlerini Kursk bölgesinden geri itmeye çalışırken Kuzey Kore askerlerini öne sürdü. Kuzey Kore, Rusya uğruna çok sayıda askerini kaybetti. Sadece Kursk bölgesinde son 3 ayda yüzde 40'a yakın Kuzey Koreli asker öldü. Batılı yetkililer, BBC'ye tahmini olarak 11 bin askerden 4 binin savaş zayiatı olduğunu söyledi. Hatta 4 bin askerden bininin ocak ayında öldüğü düşünülüyor.

''KIYMA MAKİNESİNE ATILIYORLAR''

Kuzey Koreli birliklerin, az eğitim ya da korumayla savaşa katıldığını söyleyen Batılı yetkililerden İngiliz Ordusu tank komutanı Albay Hamish de Bretton-Gordon, Rus subayların Kuzey Koreli askerleri ölüme gönderdiğini şöyle anlattı:

''Bunlar, anlamadıkları Rus subaylar tarafından yönetilen zar zor eğitilmiş birlikler. Açıkçası hiç şansları yok. Kıyma makinesine atılıyorlar. Onlar birer top yemi ve Rus subaylar onları kendi adamlarından bile daha az önemsiyor.''

MODERN SAVAŞA HAZIRLIKLI DEĞİLLERDİ

Güney Kore istihbaratının hazırladığı raporlara göre de Kuzey Koreliler, modern savaş şartlarına hazırlıklı değil. Özellikle Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yıllardır savaş alanının tanıdık bir parçası olan Ukraynalı Birinci Şahıs Görüşlü (FPV) insansız hava araçları tarafından hedef alınmaya karşı savunmasız göründükleri belirtiliyor.

''SAYILARINA GÜVENİYORLAR''

Bu duruma rağmen Ukrayna Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Sırski bu hafta başında Kuzey Koreli askerlerin cephe hattındaki Ukraynalı savaşçılar için önemli bir sorun teşkil ettiği uyarısında bulundu.

TSN Tyzhden televizyonuna konuşan Sırski, “Sayıları çok fazla. Saldırı eylemleri gerçekleştiren 11 bin ile 12 bin arası yüksek motivasyonlu ve iyi hazırlanmış asker. Sovyet taktiklerine göre hareket ediyorlar. Müfrezeler, bölükler halinde hareket ediyorlar. Sayılarına güveniyorlar” dedi.