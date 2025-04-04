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 | Berrak Arican

ABD'nin gümrük vergisine karşı Çin'den misilleme! Ticaret savaşları son hız sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine karşı Çin'den misilleme geldi. Çin, tüm ABD mallarına aynı orada gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

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ABD'nin gümrük vergisine karşı Çin'den misilleme! Ticaret savaşları son hız sürüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 15:46

Ticaret savaşları başladı. Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergi tarifelerine karşı harekete geçti. Çin Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Trump’ın Çin’i hedef alan yüzde 34’lük gümrük vergisi uygulamasına tepki olarak 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına aynı oranda yüzde 34 gümrük vergisi uygulanacağı bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı ise aralarında savunma ve teknoloji devlerinin de bulunduğu 11 Amerikan şirketinin "güvenilmez kuruluşlar" listesine eklendiğini duyurdu. Bu adımla birlikte söz konusu şirketlerin Çinli firmalarla ticaret yapması fiilen yasaklanmış oldu.

ABD'nin gümrük vergisine karşı Çin'den misilleme! Ticaret savaşları son hız sürüyor

İHRACATA KISITLAMA

Ayrıca elektrikli araçlardan savunma sanayii ürünlerine kadar birçok alanda kullanılan samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprozyum, lutesyum, skandiyum ve itriyum gibi orta ve ağır nadir toprak elementlerinin ABD'ye ihracatına kısıtlama getirildiği vurgulandı. ABD menşeli tıbbi görüntüleme cihazlarına yönelik 2 ayrı ticaret soruşturması başlatıldığı bildirildi. Diğer yandan 2 ABD'li üreticiden tavuk ürünleri ithalatının askıya alındığı aktarıldı.

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİLERİNE KARŞI DAVA

Çin Ticaret Bakanlığı ayrıca, Trump'ın gümrük verilerine karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde(DTÖ) dava açıldığını duyurdu. ABD'nin uyguladığı gümrük vergisinin, DTÖ kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği, DTÖ üyelerinin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiğini ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik ve ticaret düzenini baltaladığını kaydedildi. Açıklamada, "Bu, küresel ekonomik ve ticari düzenin istikrarını tehlikeye atan tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor" denildi.

ABD'nin gümrük vergisine karşı Çin'den misilleme! Ticaret savaşları son hız sürüyor

MİSİLLEME UYARISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulama kararı aldığı yüzde 34’lük gümrük vergisi Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pekin’in yüzde 34’lük gümrük vergisine karşı olduğu belirtilerek Çin’in haklarını ve çıkarlarını korumak için "kararlılıkla karşı önlemler alacağı" vurgulanmıştı. ABD yönetimine gümrük vergisi uygulamasından vazgeçme çağrısı yapılan açıklamada, "Ticaret savaşında kazanan olmaz ve korumacılık politikası ile hiçbir yere varılmaz. Çin, ABD'yi tek taraflı tarifeleri derhal kaldırmaya ve ticaret ortaklarıyla olan anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor" ifadelerine yer verilmişti. Washington yönetimi "zorbalıkla" suçlanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ABD'nin Çin'e karşı gümrük vergisi toplam ne kadar oldu?
Trump çarşamba günü, Çin'e yılın başlarında uyguladığı yüzde 20'lik gümrük vergisine ek olarak yüzde 34'lük gümrük vergisi uygulanacağını duyururken, vergi oranı toplamda yüzde 54'e ulaşmış olacak.
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ETİKETLER
#çin
#donald trump
#abd
#gümrük vergisi
#Ticaret Savaşı
#Dtö
#Dünya
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