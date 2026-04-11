Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD’nin İHA bilançosu ağırlaştı: 720 milyon dolarlık kayıp

ABD ile İran arasındaki savaşta geçici ateşkes başlarken iki ülkenin ekonomik zararları ve askeri kayıpları ortaya çıkıyor. ABD'nin İHA kaybından yaklaşık 720 milyon dolarlık bir zarar gördüğü belirtiliyor.

ABD'nin İHA bilançosu ağırlaştı: 720 milyon dolarlık kayıp
ile arasındaki savaşın bilançosuna ilişkin veriler ortaya çıkıyor. ABD ordusunun, nisan ayının başından bu yana İran'a yönelik saldırılarda 8 adet "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava aracını () kaybettiği ileri sürüldü.

ABD’nin İHA bilançosu ağırlaştı: 720 milyon dolarlık kayıp

ABD'NİN ZARARI

CBS News kanalının haberine göre ABD'li yetkililer, 1 Nisan'dan bu yana İran'a yönelik saldırılarda 8 adet "MQ-9 Reaper" tipi İHA'nın daha kaybedildiğini ve süresince "toplam kaybın 24'e ulaştığını" iddia etti.

İnsansız hava araçlarının kaybı yaklaşık 720 milyon dolarlık bir zarara tekabül ediyor. Modeline bağlı olarak tek bir Reaper tipi İHA'nın maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar veya daha fazla olabiliyor.

ABD’nin İHA bilançosu ağırlaştı: 720 milyon dolarlık kayıp

Bu hava araçları, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılıyor ancak aynı zamanda hassas vuruşlar da gerçekleştirebiliyor.

