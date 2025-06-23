ABD'nin İran'a saldırısı uydu görüntülerinde! 'Ölüm makinesi', nükleer tesisi böyle vurdu

ABD yapımı ölüm makinesi olarak bilinen, dünyanın en maliyetli bombardıman uçağı B-2'ler Başkan Donald Trump'ın emriyle İran'ın nükleer tesislerini vurdu. Tesislere verdiği hasar uydu görüntülerine yansırken, ABD basınına konuşan uzmanlara göre uydular, kritik Fordo sahasının yakınında önemli ısı olayları tespit etti.

ABD'ye ait ölüm makinesi olarak adlandırılan B2 bombardıman uçakları tarafından vurulan İran'ın en önemli nükleer tesisi Fordo'daki hasar, uydu görüntülerine yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki üç önemli nükleer tesisini “tamamen ve tamamen yok ettiğini” söyledi.

Pentagon liderleri de dün düzenledikleri basın toplantısında daha ölçülü bir tanım kullanarak tesislerin hepsinin “son derece ciddi hasar gördüğünü" ve Fordo'da kabiliyetlerin yok edildiğine inandıklarını açıkladı.



UYDULAR ISI TESPİT ETTİ

Bu görsel, Fordo'nun vurulmadan önceki halini gösteriyor.

Yeraltındaki etkiler patlamanın derinliği ve çevredeki jeoloji de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olduğundan, patlama analistleri, çok hızlı sonuçlara varılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yerel saatle 01.45 ile 02.30 arasında, dünyanın dört bir yanındaki yangınları ve şiddetli hava koşullarını tespit etmek için kullanılan uydular, Fordo sahasının yakınında önemli ısı olayları tespit etti. Uzmanlara göre ısı izleri, sahada hava savunması için kullanılan bir yerde yakalandı.



7 UÇAK 14 BOMBA BIRAKTI

Bu görüntü, Natanz Nükleer Tesisi'nin vurulduktan sonraki halini ortaya koyuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, sığınak delici Masif Mühimmat Penetratörleri taşıyan B-2 hayalet bombardıman uçakları Fordo ve Natanz'a yaklaşırken, ABD kuvvetlerinin İran'ın karadan havaya olası tehditlerine karşı “bastırma silahları” konuşlandırdığını söyledi.

Pentagon yetkilileri, İran'ın hava savunma sistemlerinin İran hava sahasına girip çıkan ABD uçaklarına ateş açmadığını söyledi.

Caine, yerel saatle 02.10 civarında, öncü B-2 bombardıman uçağının ilk iki GBU-57 MOP'u Fordo tesisine bıraktığını söyledi. 30 bin kiloluk hassas güdümlü bombalar, yeraltındaki hedefleri imha etmek üzere tasarlandı. Yetkililere göre toplamda 7 adet B-2, Fordo ve Natanz'a 14 bomba bıraktı.



MÜHİMMATI TEK BİR ÇARPMA NOKTADA KÜMELEME STRATEJİSİ

Saldırı sonrası görüntüleri inceleyen uzmanlara göre dün sabah çekilen uydu görüntüleri Fordo tesisinin üzerindeki sırt boyunca üç giriş noktasından oluşan iki küme gösteriyor.

Analistler saldırıların, tesisin santrifüjlerin bulunduğu ana bölümü olan ve dağın içine inşa edilip daha sonra üzeri kapatılan 250 metre uzunluğundaki kaskat salonunu hedef almış gibi göründüğünü söyledi.

Washington Post'a konuşan Pentagon'un Sivil Koruma Mükemmeliyet Merkezi'nin eski sivil zarar değerlendirme şefi Wes Bryant, birkaç mühimmatı tek bir çarpma noktası etrafında kümelemenin sığınakları ve iyi sertleştirilmiş yapıları yok etmek için yaygın bir hedefleme yöntemi olduğunu ifade etti.