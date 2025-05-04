ABD'nin 'Seyahat etmeyin' uyarısı verdiği ülkeler 21'e yükseldi! İşte güncel liste

ABD Dışişleri Bakanlığı, ''Seyahat etmeyin'' uyarısı verdiği ülkelerin listesini güncelledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç kez zeytin dalı uzattığı Kuzey Kore seyahat uyarısı verilen listesine Level 4 seviyesine çıkarıldı. Burkina Faso da aynı risk kategorisinde yer aldı. Uyarıların gerekçesi olarak tutuklanma, terör ve adam kaçırma tehlikesi gösterildi.

4 KADEMELİ SEYAHAT UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki ülkeler için dört kademeli bir seyahat uyarı sistemi uyguluyor:

Normal önlemler alın (Level 1)

Daha dikkatli olun (Level 2)

Seyahati yeniden gözden geçirin (Level 3)

Seyahat etmeyin (Level 4)

KUZEY KORE, BURKİNA FASO, MEKSİKA

Kuzey Kore için yapılan uyarıda, “Devam eden ciddi tutuklanma riski, uzun süreli gözaltı ve haksız yere alıkonma tehdidi” ifadeleri yer aldı. Amerikan hükümeti, vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmelerini “ciddi sonuçlar doğurabilecek bir risk” olarak değerlendiriyor.

Burkina Faso için ise gerekçe ''terör, suç ve adam kaçırma vakaları'' olarak açıklandı. Ülkede son zamanlarda artan saldırılara ve hükümet karşıtı silahlı hareketlere dikkat çekildi.

Meksika'nın ise bazı eyaletleri için kategori değişti. Level 2 (daha dikkatli olun) kategorisinde yer alan Meksika'nın bazı eyaletleri için Level 4 uyarısı verildi.

ABD'NİN 'SEYAHAT ETMEYİN' UYARISI VERDİĞİ ÜLKELER