ABD'nin vize iptalleri kimleri kapsıyor? Dikkat çeken FKÖ ve Mahmud Abbas detayı!

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. BM Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti. Vize iptalleri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişiyi kapsıyor.

ABD'nin vize iptalleri kimleri kapsıyor? Dikkat çeken FKÖ ve Mahmud Abbas detayı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 02:57
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 02:57

yönetiminin, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi vizesini iptal ettiği Filistinli yetkililer arasında, Devlet Başkanı 'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişinin yer aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerinin iptal edildiği açıklamasının ardından tartışmalar sürüyor.

İSİM VERMEDEN KONUŞTU

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, eylülde New York'ta yapılacak 80. öncesi gelen söz konusu karara ilişkin Associated Press'e (AP) adını vermeden konuştu.

Yetkili, vize iptali kararlarının başta Filistin Devlet Başkanı Abbas olmak üzere yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti.

ABD'nin vize iptalleri kimleri kapsıyor? Dikkat çeken FKÖ ve Mahmud Abbas detayı!

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçlamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etmişti.

