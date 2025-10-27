ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı düştü!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yankıları sürerken, ABD Pasifik Filosu 2 ayrı askeri havacılık kazasına sahne oldu. ABD Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre; dün Nükleer güçle çalışan USS Nimitz uçak gemisinden "rutin görev" için kalkan MH-60R Sea Hawk tipi bir helikopter ile F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı yaklaşık yarım saat ara ile Güney Çin Denizi’ne düştü.

PERSONEL SAĞ OLARAK KURTARILDI

Yerel saatle 14:45 ila 15:15 sıralarında meydana gelen kazalarına ardından, fırlatma koltuğuyla uçaktan atlayan 2 pilot ve helikopterde bulunan 3 mürettebatın denizden sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaların nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.