22°
Dünya
Editor
 Özge Sönmez

ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı düştü!

ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı Güney Çin Denizi'ne düştü. Uçaklarda bulunan 5 personelin de sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı düştü!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yankıları sürerken, ABD Pasifik Filosu 2 ayrı askeri havacılık kazasına sahne oldu. ABD Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre; dün Nükleer güçle çalışan USS Nimitz uçak gemisinden "rutin görev" için kalkan MH-60R Sea Hawk tipi bir helikopter ile F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı yaklaşık yarım saat ara ile ’ne düştü.

PERSONEL SAĞ OLARAK KURTARILDI

Yerel saatle 14:45 ila 15:15 sıralarında meydana gelen kazalarına ardından, fırlatma koltuğuyla uçaktan atlayan 2 pilot ve helikopterde bulunan 3 mürettebatın denizden sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaların nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

#uçak kazası
#kurtarma
#güney çin denizi
#Abd Pasifik Filosu
#Mh-60r Sea Hawk
#F/a-18 Super Hornet
#Uss Nimitz
#Kurtarır
