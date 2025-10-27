Kayseri'de feci kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsü kamyonetin altına girdi

Kategoriler
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elektrikli araç ve kamyonet kazaya karıştı. Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde M.A., yönetimindeki elektrikli bisikletle park etmek için manevra yapan Ö.Ç. yönetimindeki kamyonetin altına girdi.
Kazada M.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından hasar gören elektrikli bisiklet kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.