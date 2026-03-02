ABD'ye destek verip İran'a saldırılara katılacak mı? NATO'dan savaş açıklaması

ABD ve İsrail’in İran’a saldırı devam ederken Orta Doğu’da korkulan oldu. İran peş peşe füzelerle körfez ülkelerini, ABD üslerini ve İsrail’i hedef alıyor. Savaştan birçok ülke etkilenirken gözler NATO’ya çevrildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir İngiliz televizyonunda kritik açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ABD’nin üs kullanım talebine olumlu cevap vermesinin de Avrupa’nın konuya yaklaşımını ortaya koyduğunu savunan Rutte, "Avrupa’nın gerçekten sorumluluk üstlendiği açık ve bu çok önemli" dedi.

''TERÖR REJİMİ''

Dün birçok Avrupalı yetkili ile görüştüğünü ve birçoğunun operasyondan memnuniyet duyduğuna şahit olduğunu söyleyen Rutte, "Çünkü bugün İran’ın bir tehdit olduğunu biliyoruz. Sadece yurt içinde değil, Avrupa, İsrail ve tüm bölge söz konusu olduğunda da saldırgan. Bu bir terör rejimi. Bu nedenle de net bir şekilde Londra, Hamburg ve memleketim Lahey için bir tehdit" dedi.

İRAN, UKRAYNA İÇİN DE TEHDİT

İran’ın Ukrayna için de bir tehdit oluşturduğunu, zira Rusya’nın savaş çabalarına imkan sağlayan kilit önemdeki oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Bu nedenle de Avrupa genelinde ABD’nin yaptıklarına yaygın bir destek görüyorum" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.