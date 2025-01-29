ABD'ye kaçak gidenler yandı! Beyaz Saray’dan dikkat çeken suçlu açıklaması!

29 Ocak 2025 00:06 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 00:11

Donald Trump yönetimi ABD'de göçmen avını sürdürüyor. Daha iyi bir hayat arayışıyla ABD’ye göç eden binlerce göçmen Trump’ın gelmesiyle büyük bir hayal kırıklığı ve korkuyla karşı karşıya kaldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "ABD'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek" dedi. İşte detaylar…

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Joe Biden yönetiminde ülkeye girmesine izin verilen göçmenler, yeni ABD yönetimin baskınlarıyla toplanmaya ve sınır dışı edilmeye başlandı. Trump’ın aldığı düzensiz göçmenleri ve suça bulaşanları geri gönderme kararının ardından polisler, ülke genelinde bazı iş yerleri ve konutlara baskınlar düzenliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“HERKES SUÇLU KABUL EDİLECEK”

Leavitt, Başkan Trump’ın göreve başladığı ilk gün ulusal acil durum ilan ederek, güney sınırındaki “yakala ve bırak” uygulamasını sonlandırmaya yönelik bir kararname imzaladığını hatırlatarak, bu kararın ABD’nin sınır güvenliğini sağlama kararlılığını uluslararası arenada net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Leavitt, özellikle yasadışı göçle mücadeleye dair sert mesajlar vererek, ABD’ye illegal yollarla giren herkesin “suçlu” kabul edileceğini vurguladı. Leavitt, Trump yönetiminin sınır güvenliğini güçlendirmek için tüm federal kurumların iş birliği içinde çalıştığını ve bu kapsamda sınır duvarının inşasının tamamlanmasına yönelik sürecin hızlandırıldığını söyledi.

“ABD VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ”

Leavitt, ICE ve CBP (Gümrük ve Sınır Koruma) birimlerinin operasyonlarına dair güncel veriler paylaşarak, geçtiğimiz günlerde yasadışı göçmenler arasında şiddet suçlarına karışmış birçok kişinin tutuklandığını ifade etti. Örnek olarak New York’ta bir terör şüphelisinin, San Francisco’da reşit olmayan bir çocuğa yönelik istismarda bulunan bir kişinin ve Boston’da ikinci derece cinayetten hüküm giymiş bir göçmenin gözaltına alındığını belirten Leavitt, bu operasyonların Trump yönetiminin ABD vatandaşlarının güvenliğini öncelik olarak gördüğünü bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Leavitt, Başkan Trump’ın Kolombiya ile yaptığı müzakereler sonucunda sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine geri kabulünün hızlandırıldığını ve bu başarının ABD’nin uluslararası sahnede yeniden saygı kazandığının göstergesi olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ VE İÇERİK ÜRETİCİLERİNE BASIN KARTI VERİLECEK

Medya erişimi ve şeffaflık konularına da değinen Leavitt, yeni medya döneminin önemine dikkat çekerek, bağımsız gazeteciler, podcast yayıncıları, sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri için Beyaz Saray’a basın kartı başvuru sürecinin başlatıldığını duyurdu. Geleneksel medyaya olan güvenin azaldığına dair araştırmalara değinen Leavitt, Başkan Trump’ın mesajlarını daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, bir önceki yönetim tarafından iptal edilen 440 basın kartının yeniden iade edileceğini açıkladı.

“BAŞKAN TRUMP GERİ DÖNDÜ VE ABD’NİN ALTIN ÇAĞI BAŞLADI”

Ekonomik reformlara da değinen Leavitt, Başkan Trump’ın ABD halkının yaşam maliyetlerini düşürmeye yönelik attığı adımları aktararak, Trump’ın geçtiğimiz hafta enerji politikalarında ulusal acil durum ilan ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini, bunun yanı sıra federal düzenlemeleri hafifletmek ve enflasyonu kontrol altına almak için kapsamlı kararlar aldığını söyledi. Leavitt, “Başkan Trump geri döndü ve ABD’nin altın çağı başladı” dedi.