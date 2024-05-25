ABD'ye meydan okumuşlardı... Yaptırımlar açıklandı, hemen tepki geldi

25 May 2024 09:57 - Güncelleme : 25 May 2024 09:59

ABD'nin Tiflis'te haftalarca kitlesel protestoları tetikleyen tartışmalı "yabancı ajan" yasası nedeniyle Gürcistan ile arası bozuldu. İkili iş birliğini gözden geçireceğini açıklayan ABD, yaptırım kararlarını da duyurdu.

BLINKEN YAPTIRIMLARI DUYURDU

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gürcü Hayali'nin (Gürcistan'daki iktidar partisi) önerdiği "dış etki" yasasıyla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, Gürcistan'da demokrasiyi baltalamaktan sorumlu olanlara yönelik yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum" diye konuştu.

Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Bakan Blinken, Gürcistan ile ikili ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"YASAYI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMELİLER"

ABD ile Gürcistan arasındaki ikili iş birliğinin kapsamlı bir incelemesini başlattıklarını açıklayan Blinken, Gürcü liderlerin yasayı yeniden gözden geçireceklerini, halkın demokratik ve Avrupa-Atlantik hedeflerine doğru ilerlemeleri için gereken adımları atacaklarını umduğunu söyledi.

GÜRCİSTAN'DAN TEPKİ GELDİ

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Kükümet temsilcilerine vize kısıtlaması getirilmesi olasılığının Gürcistan karşıtı bir adım olduğu kaydedildi.

HEDEF GÜRCİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞI

Partinin açıklamasında bu kararın; aslında Gürcistan'ın bağımsızlık ve egemenliğini kısıtlamaya yönelik bir girişim olduğu yinelendi.