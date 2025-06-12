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 | Berrak Arıcan

ABD'ye 'Petro hükümetini devirme girişimi' suçlaması! Venezuela lideri planı yöneteni de açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'yi Petro hükümetini devirme girişimiyle suçladı. Planın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından yürütüldüğünü öne sürdü.

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ABD'ye 'Petro hükümetini devirme girişimi' suçlaması! Venezuela lideri planı yöneteni de açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 09:13

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, Kolombiya'da son günlerde artan şiddet olaylarına dikkati çekti. Devlet Başkanı Maduro, "Petro hükümetini devirmek için plan yürütülüyor. Bu plan, Marco Rubio tarafından ABD'den yönetiliyor ve amacı Kolombiya'yı suç çeteleri, şiddet ve terörizmle doldurmak. Kolombiya'da son günlerde neler olduğunu görüyorsunuz zaten." ifadesini kullandı.

ABD'ye 'Petro hükümetini devirme girişimi' suçlaması! Venezuela lideri planı yöneteni de açıkladı

''ABD NEO-FAŞİST İKTİDAR İSTİYOR''

Maduro, söz konusu planın Kolombiya'daki sol hükümeti devirmeyi ve yerine aşırı sağcı, "neo-faşist" bir iktidar yerleştirmeyi hedeflediğini iddia etti.

Venezuela lideri Maduro, komşu ülke Kolombiya sınırında güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde talimat verdiğini de duyurdu.

ABD'ye 'Petro hükümetini devirme girişimi' suçlaması! Venezuela lideri planı yöneteni de açıkladı

KOLOMBİYA'DA NELER OLUYOR?

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca ve Valle del Cauca yönetim bölgelerinin çeşitli noktalarında 11 Haziran'da düzenlenen bombalı saldırılarda 2'si polis 8 kişi ölmüş, 40'dan fazla kişi yaralanmıştı.

ABD'ye 'Petro hükümetini devirme girişimi' suçlaması! Venezuela lideri planı yöneteni de açıkladı

Ivan Mordisco ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan çatı örgüt Estado Mayor Central (EMC), saldırıların sorumlusu olarak kabul ediliyor.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC'ın "Genelkurmay Başkanlığı" anlamındaki EMC, bir süredir askeri ve polis noktalarına saldırılar düzenliyor.

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#Dünya
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