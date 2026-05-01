ABD-İran savaşı sonrası savaşın sebep olduğu ekonomik çöküntüye ilişkin veriler ortaya çıkıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile savaşın ABD’ye maliyeti hakkında açıklamada bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD’ye savaşta dev darbe! Dudak uçuklatan zarar ortaya çıktı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran savaşı sonrası ABD'ye yönelik ekonomik maliyetler hakkında açıklamalarda bulundu ve Pentagon'un açıkladığı rakamları yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pentagon'un ABD halkına savaşın maliyeti konusunda yalan söylediğini iddia etti. Arakçi, savaşın ABD'ye doğrudan maliyetinin 100 milyar dolar olduğunu ve bunun iddia edilen rakamın dört katı olduğunu belirtti. Her Amerikan hanesinin aylık faturasının 500 dolar olduğunu ve bunun hızla arttığını söyledi. ABD Savunma Bakanlığı bütçe denetleme görevlisi Jules Hurst, savaşın maliyetinin şimdiye kadar 25 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Hurst, bu rakamın büyük bir kısmının mühimmata ayrıldığını ifade etmişti.

''PENTAGON YALANCI''

Arakçi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) İran ile savaşın maliyeti konusunda ABD halkına yalan söylediğini iddia ederek, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu’nun bu kumarının Amerika’ya şu ana kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar; bu, iddia edilen rakamın dört katı. ABD vergi mükellefleri için dolaylı maliyetler ise çok daha yüksek. Her Amerikan hanesinin aylık faturası 500 dolar ve hızla artıyor. ‘Önce İsrail’ her zaman ‘Sonra Amerika’ anlamına gelir" dedi.

25 MİLYAR DOLAR AÇIKLAMASI

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’ne 29 Nisan’da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile birlikte ifade veren Pentagon’da bütçe denetleme görevi yürüten Jules Hurst, savaşın şimdiye kadar olan maliyetinin 25 milyar dolar olduğunu ve bunun büyük bir kısmının mühimmata ayrıldığını açıklamıştı. Hurst, "Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) çerçevesindeki harcamaların durumu, yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde" ifadelerini kullanmıştı.