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ABD'ye vize başvurusu yapacaklar dikkat! Başvurularda 'sosyal medya' şartı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, vize başvurularında gerekli incelemelerde tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarının "herkese açık" olması şartı getirildiğini duyurdu.

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ABD'ye vize başvurusu yapacaklar dikkat! Başvurularda 'sosyal medya' şartı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 23:48

ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından, "Her kararı bir kararıdır" notuyla paylaştığı duyuruda, vize başvurularında kişilerin sosyal medya hesaplarının "herkese açık" olması zorunluluğunun geldiği bildirildi.

ABD'ye vize başvurusu yapacaklar dikkat! Başvurularda 'sosyal medya' şartı

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

ABD'ye vize başvurusu yapacaklar dikkat! Başvurularda 'sosyal medya' şartı


"Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki ayarlarını ‘herkese açık’ olarak ayarlamaları istenecektir."

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD turist vizesi kimler alabilir?
ABD'ye seyahat edebilmek için ilk olarak hava, deniz ve kara sınır kapılarından ülkeye giriş yapmana olanak tanıyan Amerika vizesi almak gerekir. Çünkü Umuma Mahsus, Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport sahibi tüm T.C. vatandaşları, Amerika vizesine tabi tutulur
ETİKETLER
#gizlilik
#vize
#ulusal güvenlik
#sosyal-medya
#Abd Büyükelçiliği
#Dünya
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