ABD'yi fırtına ve sel vurdu: 9 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini vuran şiddetli fırtına büyük yıkıma neden oldu. Kentucky Valisi Andy Beshear, eyalette meydana gelen sellerin evleri, iş yerlerini ve yolları sular altında bıraktığını belirterek, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Acil müdahale ekipleri, şu ana kadar binden fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi ve bölgede 300’den fazla yolun kapalı olduğu bildirildi.

Georgia'da da fırtına nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, diğer eyaletlerde ise şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, fırtınanın neden olduğu hasarın boyutlarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.