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 | Berrak Arican

Rusya'dan ABD lideri Donald Trump'a davet: Tarih verip çağırdılar

Rusya'dan ABD Başkanı Donald Trump'a davet geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın istediği zaman Rusya'yı ziyaret edebileceğini, 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenecek etkinliklere katılmasından ise memnuniyet duyacaklarını bildirdi.

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Rusya'dan ABD lideri Donald Trump'a davet: Tarih verip çağırdılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 17:23

ABD ve Rusya arasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Donald Trump'ın, başkanlık koltuğuna oturmasıyla iki ülke arasında yeni bir sayfa açıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin, 'güçlü bir sinyal' olduğu belirterek ''Artık savaşı değil barışı konuşacağız'' dedi.

Peskov'un en dikkat çeken açıklamaları ise eski ABD yönetimi ile diyaloğun olmadığına vurgu yapmasının ardından geldi. Peskov, Trump'ın sorunları diyalog yoluyla çözme yönündeki yaklaşımına değer verdiklerini dile getirdi.

TRUMP'A DAVET

Trump ve Putin'in yüz yüze görüşmesinin özel hazırlık gerektirdiğini ifade eden Peskov, rump dahil herhangi bir devlet başkanının, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenecek etkinliklere katılımından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Sözcü Peskov, Trump'ın istediği zaman Rusya'ya gelebileceğini vurguladı.

''BATI RUSYA'YI KANDIRDI''

Savaş öncesi Ukrayna meselesinin Minsk anlaşmalarıyla çözmeye çalıştıklarını anımsatan Peskov, "Bu anlaşmalar uygulansaydı, Ukrayna bütün olurdu." şeklinde konuştu.

Batı'nın Rusya'yı kandırdığını ifade eden Peskov, Batı ile ilişkilerde söz konusu anlaşmalarla ilgili edindikleri tecrübeyi ve Kiev'in de bağımsız hareket etmediğini dikkate alacaklarını kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya-Ukrayna Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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