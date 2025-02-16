İngiltere'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirecek teslimat: Füze gizli konteynerler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli çatışmalarla devam ederken seyri değiştirecek hamle İngiltere'den geldi. İngiltere, eski tip füzeleri geliştirerek oluşturduğu yeni hava savunma sistemi 'Gravehawk'ı Ukrayna'ya gönderdi. Sovyet döneminden kalma füzeler, sıradan nakliye konteyneri gibi görülen yapılara gizlendi ve bu kamuflajlı haliyle savaş alanında kullanılabilecek.

GİZLİ KONUŞLANDIRMA

Standart bir nakliye konteynerinde barındırılan sistem, mevcut ulaşım altyapısı kullanılarak gizlice konuşlandırılabiliyor.

Bu yeni sistem, Ukrayna'nın yeni silah üretimi gerektirmeden Sovyet tasarımı füze stoklarını yeniden kullanmasına olanak tanıyor.

İLK TESLİMAT TAMAM

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, iki Gravehawk ünitesi Ukrayna'ya gönderildi ve aktif olarak kullanılıyor. Yıl içerisinde 15 adet daha teslimat yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl geliştirilen Gravehawk sistemi, kara tabanlı bir platformdan R-73 füzelerini fırlatmak üzere tasarlandı.

DANİMARKA'NIN DA PAYI VAR

İngiltere Savunma Bakanlığı, Gravehawk'ı Ukrayna için askeri yeniliklere odaklanan özel bir birim olan Taskforce Kindred aracılığıyla geliştirdi.

Newsweek'in haberine göre proje, her birimin yaklaşık 1,2 milyon dolara mal olmasıyla toplam 7,5 milyon dolarlık maliyetle sadece 12 ayda tamamlandı. Danimarka da Gravehawk için fon sağladı.