Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Zelenskiy'den 'Avrupa ordusu' çağrısı! 'Ordularınız hazır mı?'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın, arkasından veya Kiev yönetiminin katılımı olmadan varılan hiçbir barış anlaşmasını asla kabul etmeyeceğini dile getirdi. Zelenskiy ayrıca "Avrupa ordusu" kurulması çağrısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 17:20

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 61. Münih Güvenlik Konferansında konuştu. İstihbarat verilerine göre Rusya'nın önümüzdeki yaz aylarında Belarus'a asker göndereceğini söyleyen Zelenskiy, Rus ordusunun NATO ülkelerine saldırabileceğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Belarus'a asker göndermeyi planladığı yönünde net istihbaratımız var. 3 yıl önce de Ukrayna'nın tam kapsamlı işgalinden önce askerlerini tam da bu şekilde konuşlandırmışlardı. Belarus'taki Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırması mı bekleniyor? Belki ya da değil. Belki de sizin içindir. Hatırlatayım. Belarus, 3 NATO ülkesiyle komşudur. Aslında Rus askeri operasyonları için bir sıçrama tahtası haline geldi. Hem Putin'e hem de (Belarus Devlet Başkanı) Lukaşenko'ya göre Belarus'ta şu anda yasaklı silahlar var. Bunlar arasında orta menzilli füzeler ve hatta nükleer silahlar da var. Putin'in Belarus'u sıradan bir Rus eyaleti olarak gördüğü açık. Gerçekçi olmalıyız. Eğer birileri askeri bir üs kuruyorsa, şunu sormalıyız: Bununla ne yapacağız?" ifadelerine yer verdi.

ZELENSKIY'DEN "AVRUPA ORDUSU" ÇAĞRISI

Rusya'ya cephesinde yer alan Kuzey Korelilerin zayıf olmadığını, modern savaşı öğrendiklerini dile getiren Zelenskiy, "Ordularınız hazır mı? Peki Rusya, 2014'te Kırım'da yaptığı gibi farklı bir bayrak altında veya Belarus topraklarından bir operasyon başlatırsa müttefikler ne kadar çabuk tepki verecek? Tepki verecekler mi? ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, dün Münih'te şunu açıkça ifade etti: Avrupa ile ABD arasındaki onlarca yıllık eski ilişki, kendi deyimiyle, sona eriyor. Artık her şey farklı olacak ve Avrupa'nın buna uyum sağlaması gerekiyor. Ben Avrupa'ya inanıyorum. Eminim ki siz de buna inanıyorsunuz. Sizi hem kendiniz hem de Avrupa, Avrupa halkları, haklarınız, evleriniz, çocuklarınız ve ortak geleceğimiz için harekete geçmeye çağırıyorum. Bunu başarmak için Avrupa'nın kendi kendine yetebilen, Ukraynalı ve Avrupalı ortak bir güç haline gelmesi gerekiyor. Birçok lider Avrupa'nın kendi silahlı kuvvetlerine, bir orduya, bir Avrupa ordusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben gerçekten de o zamanın geldiğine inanıyorum. Avrupa'da bir silahlı kuvvet kurulması gerekiyor. Üç yıldır süren tam kapsamlı savaş, ortak bir Avrupa silahlı kuvvetlerinin temeline sahip olduğumuzu kanıtladı. Şimdi bu savaşı yürütürken, barış ve güvenliğin temellerini atarken Avrupa'nın silahlı kuvvetlerini güçlendirmeliyiz. Böylece Avrupa'nın geleceği sadece Avrupalılara bağlı olsun ve Avrupa'yla ilgili kararlar Avrupa'da alınsın. Avrupa'nın kendi silahlı kuvvetlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"ARKAMIZDAN YAPILAN ANLAŞMALARI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Zelenskiy, Rusya ile barış müzakerelerini başlatmaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj vererek, "Diplomasi söz konusu olduğunda da aynı yaklaşıma ihtiyacımız var, barış için birlikte çalışmalıyız. Ukrayna bizim katılımımız olmadan arkamızdan yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyecek. Aynı kural tüm Avrupa için geçerli olmalı. Ukrayna ile ilgili karar Ukrayna olmadan alınamaz. Avrupa olmadan Avrupa ile ilgili karar alınamaz. Avrupa ile ilgili kararlar alınırken masada Avrupa'nın da yer alması gerekiyor. Geri kalan her şey hiçbir şeydir. Kendi geleceğimizle ilgili müzakerelerin dışında kalırsak hepimiz kaybederiz" dedi.

"NATO'NUN EN ETKİLİ ÜYESİ PUTİN"

Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu da gündeminden çıkarmayacağını vurgulayarak, "Ancak şu anda NATO'nun en etkili üyesi Putin gibi görünüyor, çünkü onun kaprisleri NATO kararlarını engelleme kapasitesine sahip" şeklinde konuştu. Zelenskiy, "Gerçek güvenlik garantileri olmadan, Rusya'ya baskı yapmadan, Rusya'ya yönelik bir caydırma sistemi olmadan ateşkesi kabul edemeyiz. Putin bizimle savaşmak için Suriye'den, Afrika'dan, Kafkasya'dan, hatta Moldova'nın bir kısmından askerlerini çekti. Şimdi muharip güç sıkıntısıyla karşı karşıya. Eğer bu savaş iyi bitmezse (Putin'in) elinde sadece nasıl öldüreceğini ve yağmalayacağını bilen, savaşta deneyimli askerlerden oluşan bir ordu olacak. Bu, savaşın sonunun sadece birkaç lider tarafından belirlenemeyeceğinin bir başka nedenidir. Ne Trump ve Putin, ne ben. Gerçek barışa ulaşmak için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zelenskiy'den Putin'e şartlı yeşil ışık: Kendisini düşmanım olarak görüyorum
Zelenskiy ülke ismi vererek açıkladı: Putin bir ülkeyi daha savaşa çekecek!

Sıkça Sorulan Sorular

Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#savaş
#belarus
#nato
#volodimir zelenskiy
#volodımir zelenskiy
#Münih Güvenlik Konferansı
#Avrupa Ordusu
#İsthabar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.