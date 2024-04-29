ABD’yi hortum vurdu: Çok sayıda ölü var

29 Nisan 2024 11:00 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:38

Meteoroloji uyarmıştı... Fırtına ve dolu hayatı felç etti

Meteoroloji uyarmıştı... Fırtına ve dolu hayatı felç etti

ABD fırtına ve hortuma teslim oldu: 2 ölü

ABD fırtına ve hortuma teslim oldu: 2 ölü

ABD son birkaç gündür etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlarla mücadele ediyor. Nebraska, Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde hayat felç olmuş durumda...

Günlerdir etkili olan fırtına nedeniyle bazı şehirlerde büyük hasarlar oluştu. Oklahoma'daki yetkililerin yaptığı açıklamada; Holdenville’de biri 4 aylık bebek toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği, Marietta kentindeki eyaletler arası bir otoyolda bir kişinin öldüğü aktarıldı.

BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Eyalette acil durum ilan eden Oklahoma Valisi Kevin Stitt dün yaptığı açıklamada, Murray County’deki Sulphur kasabasında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. En az 100 kişinin yaralandığı eyalette 24 binden fazla kişi de elektriksiz kaldı.

BARINMA TESİSLERİ OLUŞTURULDU

Iowa eyaletine bağlı Minden kentinde de cuma günü meydana gelen hortumda yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afet bölgelerinde arama ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, yerinden edilenler için barınma tesisleri oluşturuldu. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı, Oklahoma'da en az 16 evin yıkıldığını açıkladı.