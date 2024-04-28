Meteoroloji uyarmıştı... Fırtına ve dolu hayatı felç etti

28 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 09:23

Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağmur ve sel riski! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Nisan hava durumu raporu

Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağmur ve sel riski! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Nisan hava durumu raporu

Meteoroloji'den birçok kente kritik uyarı: Gök yarılacak, sağanak şiddetli vuracak!

Meteoroloji'den birçok kente kritik uyarı: Gök yarılacak, sağanak şiddetli vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) dün yayınladığı hava durumu raporunda; birçok kente sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. MGM'nin uyarılarda bulunduğu fırtına ve sağanak gece saatlerinden sonra etkisini gösterdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkisi gösterdi. Yoğun dolu yağışı kısa sürede Bandırma ilçesinin Doğanpınar kırsalını beyaza bürüdü.

DOLU BASTIRDI, VATANDAŞLAR ARAÇLARINA KOŞTU

Dolu yağışıyla birlikte sokaklar, binalar ve araçlar beyaza bürünürken, vatandaşlar yağışın etkisinden korunmak için tedbirler almaya çalıştı.