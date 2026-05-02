Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

AB/Schengen ülkelerine seyahat eden vatandaşlara uyarı! Bulgaristan sınırında EES kargaşası: 10 saat beklediler

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki geçiş yoğunluğu görüntülendi. Avrupa'ya kara yoluyla gitmek isteyen sürücüler ve yolcuların sınırda bekleme süresi 10 saati aştı. Yeni elektronik sistemi Entry/Exit System (EES) gerginliğe sebep oldu.

Tatil sezonu yaklaşırken gurbetçi AB/ ülkelerine seyahat eden vatandaşlara uyarı geldi. 10 Nisan 2026 itibarıyla AB/Schengen ülkelerine seyahat eden AB dışı vatandaşların pasaport damgalama işlemini kaldıran, yüz tanıma ve parmak iziyle dijital kayıt tutan yeni elektronik sistemi Entry/Exit System (EES) sebebiyle sınırda yoğunluk oluştu.

10 Nisan 2026 itibarıyla AB/Schengen ülkelerine seyahat eden AB dışı vatandaşlar için uygulanmaya başlanan Entry/Exit System (EES) nedeniyle sınır kapılarında, özellikle Bulgaristan sınırında yoğunluk yaşanıyor.
Yeni Entry/Exit System (EES) ile pasaport damgalama işlemi kaldırılarak yüz tanıma ve parmak iziyle dijital kayıt tutuluyor.
Bu dijital kayıt işlemleri ilk uygulama sürecinde zaman alması nedeniyle pasaport kontrol noktalarında geçişler yavaşlıyor.
Sınır kapılarında otomobil, otobüs ve ticari araç geçişlerinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşuyor.
Yaz döneminin yaklaşması ve gurbetçi sezonunun etkisiyle önümüzdeki haftalarda yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
Yetkililer, sürücüleri yola çıkmadan önce güncel yoğunluk bilgilerini takip etmeye, evraklarını eksiksiz hazırlamaya ve uzun bekleme sürelerine karşı yanlarına su, yiyecek ve temel ihtiyaçlarını almaya çağırdı.
DİJİTAL ORTAMDA KAYIT EDİLİYOR

Sistem çerçevesinde Avrupa Birliği ülkelerine giriş ve çıkış yapan yolcuların pasaport bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınırken, parmak izi ve biyometrik veriler de kontrol ediliyor. Bu işlemlerin ilk uygulama sürecinde zaman alması nedeniyle pasaport kontrol noktalarında geçişlerin yavaşladığı ifade edildi.

ARAÇ KUYRUKLARI KİLOMETRELERCE UZADI

Sınır kapısında özellikle otomobil, otobüs ve ticari araç geçişlerinde yoğunluk dikkat çekti. Bekleyen araçların oluşturduğu kuyrukların kilometrelerce uzadığı öğrenildi. Sıcak havada araçlarında beklemek zorunda kalan yolcuların zaman zaman zor anlar yaşadığı aktarıldı.

GURBETÇİ SEZONU ETKİSİ

Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye geliş ve dönüş hazırlıkları da sınır kapılarındaki hareketliliği artırıyor. Yetkililer, önümüzdeki haftalarda yoğunluğun daha da artabileceğini değerlendiriyor.

Özellikle hafta sonları ve resmi tatil dönemlerinde sınır kapılarında bekleme sürelerinin daha da uzayabileceği belirtiliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Yetkililer, sınır kapılarını kullanacak sürücülerin yola çıkmadan önce güncel yoğunluk bilgilerini takip etmelerini, evraklarını eksiksiz hazırlamalarını ve uzun bekleme sürelerine karşı su, yiyecek ve temel ihtiyaçlarını yanlarında bulundurmalarını tavsiye etti.

Kapıkule ve Kapitan Andreevo hattında yoğunluğun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

