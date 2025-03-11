Adam evcil hayvanı tarafından silahla vuruldu!

ABD'nin Tenessee eyaletinde bir adam, evcil köpeği tarafından silahla vuruldu. Olaya kız arkadaşı da şahit oldu.

ABD'de ilginç bir olay meydana geldi. Tenessee eyaletinde bir adam, yatağında uzandığı sırada köpeği tarafından silahla vuruldu. Adam, olayın kazara olduğunu söyleyerek olay esnasında yanında bulunan kız arkadaşını da şüpheli durumundan kurtardı.

SOL ÜST UYLUĞUNDAN VURULDU

Memphis Polis Departmanı, bir evde kazara silahla yaralanma ihbarı aldı. Whitney Caddesi'ndeki eve giden polis ekipleri, ismi açıklanmayan adamın sol bacağından yaralandığını belirledi. Adamın ifadesine göre olay anında yatakta uzanıyordu ve köpeği bir anda yatağa atladı. Köpeğin pençesi silahın tetiğine takılınca silah ateş aldı ve kurşun adamın sol üst uyluğuna isabet etti.

Polis ekipleri, ön odada boş bir kovan bulduklarını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk yardım ekipleri tarafından müdahale edilen adam yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü belirtildi.