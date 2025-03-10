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 | Berrak Arican

Yine köpek balığı dehşeti: Saldırının ardından sörfçünün sadece diş izleriyle kaplı tahtası bulundu

Avustralya'da bir köpek balığı dehşeti daha yaşandı. Batı Avustralya eyaletinde köpek balığı saldırısına uğrayan bir sörfçü kayıplara karıştı.

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Yine köpek balığı dehşeti: Saldırının ardından sörfçünün sadece diş izleriyle kaplı tahtası bulundu
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 13:24

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bulunan Perth şehrindeki Wharton Plajı'nda bir köpek balığı görülmesinin ardından bir sörfçünün kayıp olduğu bildirildi. Batı Avustralya Polisi, "Kısa bir süre önce bölgede bir köpekbalığı görüldü ve plaj sakinleri sudan ayrıldı" açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra köpek balığı ısırığı izlerinin olduğu sörf tahtasının suda bulundu. Fakat sörfçüye dair bir iz bulunamadı.

DALGIÇLAR SÖRFÇÜYÜ ARIYOR

Acil servis ekipleri, öğleden sonra Batı Avustralya'nın güney kıyısındaki Condingup'taki Duke Of Orleans Körfezi bölgesine, 'olası bir köpek balığı ısırığı olayı' ile ilgili ihbar aldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, dalgıçların kayıp sörfçüyü bulmak için çalıştıklarını açıkladı. Görülen köpek balığının türü ise henüz bilinmiyor.

SON 8 YILDA 3 ÖLÜMCÜL KÖPEK BALIĞI SALDIRISI

Öte yandan son 8 yılda Esperance kıyılarında üç ölümcül köpek balığı saldırısı kaydedildi. 17 yaşındaki Laeticia Brouwer, 2017 yılında Kelp Beds'te sörf yaparken beyaz köpek balığı tarafından ısırılması sonucu hayatını kaybetti.

Dalgıç Gary Johnsson ve sörfçü Andrew Sharpe 2020 yılında ayrı olaylarda hayatlarını kaybettiler.

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