Genç futbolcu maçta aniden rahatsızlandı! Ölüm nedeni: Mide asidinde boğulma olarak açıklandı

19 yaşındaki genç futbolcu Luca Manolache, gizemli bir hastalığın ardından aniden hayatını kaybetti. Doktorlar, Luca'ya ne olduğunu bir türlü anlayamazken otopsi raporuna göre ölüm nedeni mide asidinde boğulmak ve ciddi bir akciğer enfeksiyonu olarak belirlendi.

Luca Manolache, 19 yaşında Rumen takımı Metaloglobus Bucure'ti'de forma giyiyordu. Genç futbolcu, bir maç sırasında rahatsızlandı ve ambulansla hastaneye kaldırılırken görme yetisini kaybettiğini söyledi. Futbolu çok seven Luca, sporu bırakmak zorunda kaldı ve doktorlar ona ne olduğunu anlamaya çalışırken aniden hayatını kaybetti.

DOKTORLAR NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

İlk olarak hastalığı yorgunluk, baş dönmesi, titreme, yüksek ateş gibi semptomlar veriyordu. Fakat akciğer röntgenleri ve kan testleri normal çıktı. Yapılan fiziksel testte koşu bandında sadece 10 dakika koşabildiği, koşuyu bıraktıktan hemen sonra titremeye başladığı ve ateşi çıktığı görüldü. Doktorlar Luca'nın vücudunda ciddi bir enfeksiyon olduğunu varsayarak ona antibiyotik ve ağrı kesici verdiler. Akciğer, kalp ve safra kesesi için tekrar testler yapıldı ve temiz çıktı.

Luca, iki hafta sonra rahatsızlandı ve acil olarak hastaneye götürüldü. Doktorlar bu kez akciğerlerinde bazı periferik damarlar olduğunu tespit ettiler ancak bunu ciddi bir sorun olarak görmediler.

Kanının pıhtılaşmasını önlemek için iğneler yaptırdı ve bazı ilaçlar kullandı; bu tedaviyi altı ay boyunca sürdürdü. Bu dönemde spor yapması yasaklandı. Fakat futbol aşığı genç, bir maç sırasında rahatsızlandı.

''ARTIK DAYANAMIYORUM, ÖLECEK MİYİM?''

Annesini arayarak kendini iyi hissetmediğini söyleyen genç futbolcu, ''Anne, artık dayanamıyorum" diyerek büyük bir korkuya kapıldığını ifade etti. Luca, yanına gelen hemşireye ise ''Sence ölecek miyim?'' diye sordu. Luca'nın durumu giderek kötüleşti. Annesi, oğlunun yanına gitmek için Romanya'nın Targoviște kentindeki ilçe hastanesine koştu ancak yolda Luca'nın vefat ettiğini öğrendi.

ÖLÜM NEDENİ: MİDE ASİDİNDE BOĞULMA

Otopsi raporuna göre ölüm nedeni mide asidinde boğulma olarak belirlendi. Çok miktarda kan kustuktan sonra, vücudunun mide asidiyle olumsuz reaksiyona girdiği ve bunun da boğulmasına yol açtığı bildirildi.