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 | Berrak Arican

Son 10 yıldır kızamıktan ölüm görülmemişti: Ülkede 2. can kaybı ve giderek vakalar artıyor

ABD'de kızamık nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede kızamık kaynaklı ölümlerin sayısı 2'ye yükseldi. ABD'de son 10 yıldır kızamık nedeniyle ölüm kayda geçmemişti.

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Son 10 yıldır kızamıktan ölüm görülmemişti: Ülkede 2. can kaybı ve giderek vakalar artıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 14:44

ABD'nin New Mexico eyaletinde kızamık testi pozitif çıkan bir kişi hayatını kaybetti. Son 10 yılda ülkede kızamık nedeniyle ölüm kayda geçmezken 2025 yılında ikinci ölüm bildirildi. New Mexico Sağlık Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Sorumlusu David Morgan, hayatını kaybeden şahsın aşı yaptırmadığını ve ölümünden önce de herhangi bir tıbbi destek istemediğini söyledi.

EYALETTE 40 YIL SONRA KIZAMIKTAN İLK ÖLÜM

Can kaybının 40 yılı aşkın bir süredir eyalet genelinde kızamığa bağlı ilk ölüm olduğunu ifade eden Morgan, asıl ölüm nedenine ilişkin soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi. Adı8 aç.ıklanmayan yetişkin hastanın can kaybının, eyaletteki de kızamık bağlantılı ilk ölüm olduğu ifade edildi.

BATI TEKSAS'TA KIZAMIK HIZLA YAYILIYOR

ABD’li yetkililer, kızamık vakalarının Batı Teksas'ta hızla yayıldığını ifade ederken Salı günü itibariyle 159 kızamık vakası görüldüğünü bildirdi. New Mexico'ya bağlı Lea County’de ise 10 vaka tespit edildiği ifade edildi.

TEKSAS'TA BİR ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Geçen hafta Teksas'ta bir çocuk, son on yılda ABD’de kızamık nedeniyle hayatını kaybeden ilk ölüm olmuştu. Hayatını kaybeden çocuğun aşı olmadığını hatırlayan uzmanlar, kızamığı önlemenin en etkili yolunun MMR aşısı olduğunu ve iki doz aşının yüzde 97 oranında etkili olduğunu belirtiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kızamık hangi virüs?
Kızamık virüsü olarak da tanımlanan rubeola virüs, bir RNA virüsüdür ve çok bulaşıcıdır. Hastalığın tek bulaşma kaynağı insandır. Enfekte bir kişiden konuşma, öksürme ya da hapşırma sırasında ortaya çıkan tükürük damlacıklarının sağlıklı bir kişi tarafından solunması, kızamığın bulaşması için yeterlidir.
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