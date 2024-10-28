Adının tam tersine dünyanın en şişman kedisi olan Crumbs hayatını kaybetti!

28 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:50

İsminin anlamının tam tersine dünyanın en şişman kedisi olan Crumbs hayatını kaybetti. Kilo vermesi için veterinere götürülen obez kedi, hastalığa direnemedi.

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Rusya​'da yaşayan, adını da Rusça 'kırıntı, zerre' demek olan Crumbs'tan alan fakat adıyla boyutunun tamamen zıttı olan kedi​ hastalıklara göğüs geremedi. Dünyanın en şişman kedisi olarak tanınan Crumbs, bisküvi ve çorba ile beslenip durduğu için 38 kilonun üzerine çıktı.

CRUMBS HASTALIKLARA YENİK DÜŞTÜ

Perm'deki bir veteriner diyet merkezinde özel bakıma alınan Crumbs, aniden rahatsızlandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Crumbs'ın birkaç saat sonra öldüğü duyuruldu.

Veterinerler, dalakta büyüme, iç organlarda ise metastazların olduğunu açıkladı.

DÜNYANIN EN ŞİŞMAN KEDİSİYDİ

Crumbs, kiloları nedeniyle artık yürüyemeyecek hale gelmişken veterinerlerin diyetiyle beraber kilo vermeye başlamıştı. Diyet planı sayesinde birkaç haftada 2,2 kilo vermişti. Fakat Crumbs'ın bünyesi hastalıklara göğüs geremedi.

Öte yandan veterinerler, Crumbs'a kilo verdirmek için ödemlerinin gitmesine yardımcı olacak ve yürümekte zorluk çeken kedinin fiziksel aktivite yapmasını artıracaktı.