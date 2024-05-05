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05 May 2024 12:37 - Güncelleme : 05 May 2024 12:46

Adolf Hitler'in sadık yandaşı Joseph Goebbels'in villası isteyene bedava verilecek!

Adolf Hitler'in sağ kolu, Alman Nazi propagandacısı Joseph Goebbels'in evini kimse satın almak istemedi. Lüks villa, isteyene ücretsiz olarak verilecek.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Adolf Hitler&#039;in sadık yandaşı Joseph Goebbels&#039;in villası isteyene bedava verilecek!

Hitler'in yanından ayırmadığı, Alman Nazi propagandacısı Joseph Goebbels'in lüks villası bakımsızlıktan harabeye döndü. Berlin hükümeti, 17 hektarlık bir alanda bulunan evi satılığa çıkardı fakat kimse talip olmadı. 

Maliye Bakanı Stefan Evers, "Berlin eyaletinin bir hediyesi olarak, almak isteyene mülkün ücretsiz olarak verilmesini teklif ediyorum" açıklamasında bulundu. 

Adolf Hitler'in sadık yandaşı Joseph Goebbels'in villası isteyene bedava verilecek! - 1. Resim

Hükümet, mülkü satma girişimlerinde başarılı olamayınca konut bakıma muhtaç hale geldi ve hükümet kompleksin bakım ve güvenlik masraflarını ödemeyi reddetti.

Adolf Hitler'in sadık yandaşı Joseph Goebbels'in villası isteyene bedava verilecek! - 2. Resim

JOSEPH GOEBBELS'İN LÜKS EVİ HARABEYE DÖNÜŞTÜ

Konutun aşırı büyümüş ağaçlar, yosun kaplı çatılar ve yıpranmış duvarlardan kaynaklanan sorunlarla dolu olduğu belirtildi.

Adolf Hitler'in sadık yandaşı Joseph Goebbels'in villası isteyene bedava verilecek! - 3. Resim

Hükümetin yıkım kararına tepki gösteren vatandaşlar nedeniyle yıkım planı da iptal edildi.

Adolf Hitler'in sadık yandaşı Joseph Goebbels'in villası isteyene bedava verilecek! - 4. Resim

Büyük kır evi, 1936'da Berlin'in dışında, Wandlitz'de inşa edildi. Bogensee gölüne bakan konut o zamanlar lüks sayılıyordu. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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