Adolf Hitler'in sadık yandaşı Joseph Goebbels'in villası isteyene bedava verilecek!

05 May 2024 12:37 - Güncelleme : 05 May 2024 12:46

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Hitler'in yanından ayırmadığı, Alman Nazi propagandacısı Joseph Goebbels'in lüks villası bakımsızlıktan harabeye döndü. Berlin hükümeti, 17 hektarlık bir alanda bulunan evi satılığa çıkardı fakat kimse talip olmadı.

Maliye Bakanı Stefan Evers, "Berlin eyaletinin bir hediyesi olarak, almak isteyene mülkün ücretsiz olarak verilmesini teklif ediyorum" açıklamasında bulundu.

Hükümet, mülkü satma girişimlerinde başarılı olamayınca konut bakıma muhtaç hale geldi ve hükümet kompleksin bakım ve güvenlik masraflarını ödemeyi reddetti.

JOSEPH GOEBBELS'İN LÜKS EVİ HARABEYE DÖNÜŞTÜ

Konutun aşırı büyümüş ağaçlar, yosun kaplı çatılar ve yıpranmış duvarlardan kaynaklanan sorunlarla dolu olduğu belirtildi.

Hükümetin yıkım kararına tepki gösteren vatandaşlar nedeniyle yıkım planı da iptal edildi.

Büyük kır evi, 1936'da Berlin'in dışında, Wandlitz'de inşa edildi. Bogensee gölüne bakan konut o zamanlar lüks sayılıyordu.